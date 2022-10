Dziś ruszyły zapisy do jesiennej odsłony akcji WROśnij we WROcław. To właśnie w jej ramach w sobotę, 22 października, już po raz 10. w stolicy Dolnego Śląska będzie można posadzić drzewa dla najmłodszych wrocławian. Na swoich patronów czeka około 300 drzew.

/ Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu / Materiały prasowe Jak informuje miasto na swoim oficjalnym portalu - we WROśnij we WROcław biorą udział rodziny najmłodszych wrocławian, które nowymi drzewkami uhonorują pojawienie się na świecie ich dziecka. Tym razem akcja przeznaczona jest dla maluchów urodzonych w latach 2021-2022. To cenna inicjatywa ponieważ przybywa wciąż potrzebnych w każdym mieście drzew, a w sadzenie są zaangażowani mieszkańcy. W dodatku, w przyszłości, kiedy te drzewa będą już duże, o ich los będą zabiegać ci, dla których teraz są sadzone. To jest prawdziwa gra w zielone - mówił miejskiemu portalowi wroclaw.pl Jacek Mól, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. / Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu / Materiały prasowe W tym roku akcja zostanie zorganizowana przy ul. Rdestowej. W sadzeniu pomogą ekipy zatrudnione przez ZZM. Wydarzeniu zaplanowanemu na sobotę, 22 października towarzyszyć będzie piknik dla mieszkańców. Wszystko odbędzie się w godzinach od 10:00 do 15:00. W programie są gry i zabawy oraz wspólne ognisko. Będą też foodtrucki. Link do zapisów do akcji WROśnij we WROcław można znaleźć na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Miasto podaje, że projekt trwa nieprzerwanie od 2017 roku. Przez ten czas posadzono już ponad 2000 drzewek, których patronami są mali wrocławianie. Rodzina otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w projekcie, a także lokalizację drzewka, które może odwiedzać. Zobacz również: Eksplozja w aucie. Kierowca wcześniej zapalił papierosa [FILM]

