Wrocławska Fundacja Na ratunek Dzieciom z Chorobom Nowotworowym stworzyła portal psychologiczny dla rodziców - Porozmawiajmy o dzieciach. To kompleksowy i darmowy poradnik online. Uruchomiono go we współpracy z psychoterapeutką, psychologami, dietetyczką i pedagogiem.

