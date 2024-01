Kilkuset tegorocznych maturzystów z dolnośląskich szkół średnich zatańczyło we wtorek na wrocławskim Rynku. Zgodnie z tradycją polonez wykonany dla Aleksandra Fredry ma zapewnić pomyślność na egzaminie dojrzałości.

Polonez maturzystów we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

W tym roku na wrocławskim Rynku pojawiło się kilkuset uczniów. Maturzystów przywitał prezydent Wrocławia Jacek Stryk.

Sprawa jest prosta dziś musimy dobrze zatańczyć poloneza, a za sto dni wy musicie dobrze napisać maturę; wiem, że dla was to będzie formalność, ale trzymamy mocno kciuki - powiedział.

Oprócz prezydenta miasta tańczącym poloneza maturzystom towarzyszyli przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Profesorowie zachęcali absolwentów szkół średnich, aby wstępowali w mury tych uczelni.

Polonez dla Fredy to wydarzenie odbywające się we Wrocławiu od 21 lat. Barwny korowód taneczny rusza co roku spod pomnika hrabiego Aleksandra Fredry, który przeniesiono z Lwowa do Wrocławia w 1946 roku.