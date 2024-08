Wrocławscy policjanci poszukują dwóch młodych mężczyzn podejrzewanych o nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. W identyfikacji ma pomóc zabezpieczony monitoring. Funkcjonariusze proszą o pomoc mieszkańców.

/ Policja Dolnośląska /

Wrocławscy policjanci proszą o pomoc mieszkańców w identyfikacji dwóch młodych mężczyzn.

W kilku miejscach na terenie Wrocławia pojawiły się napisy na murach i na elewacjach budynków, noszące treści nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym.

W związku z tym funkcjonariusze rozpoczęli swoje działania, które doprowadziły do zabezpieczenia monitoringu. Dziś go publikujemy, aby poprosić mieszkańców o informacje na temat tych młodych mężczyzn podejrzewanych o to przestępstwo - mówi Łukasz Dutkowiak - rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.



Jeśli ktoś rozpoznaje tych mężczyzn, powinien skontaktować się z Komisariatem Policji Wrocław Stare Miasto tel. 47 871-31-31.

Można tez napisać maila na adres dyżurny@wroclaw.wr.policja.gov.pl bądź skontaktować się z dowolną jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.

Wideo youtube