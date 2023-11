W piątek, 3 listopada, przed godziną 17 z Portu Lotniczego Wrocław po raz pierwszy w historii odleciał do Seulu Boeing 787-8 Dreamliner. Realizowane jednym z najnowocześniejszych samolotów świata bezpośrednie połączenie ze stolicą Korei Południowej to odpowiedź wrocławskiego lotniska na biznesowe i społeczne potrzeby mieszkańców Dolnego Śląska - informuje Port.

/ Port Lotniczy Wrocław S.A. / Materiały prasowe

Według danych z 2022 roku, na Dolnym Śląsku żyje około 5 tysięcy Koreańczyków, z czego większość w okolicach Wrocławia. Ich liczba systematycznie rośnie, podobnie jak liczba koreańskich inwestycji w regionie. "Nowy lot to naturalny krok w obliczu potrzeb mieszkańców i inwestorów, a także kolejny dowód dynamicznego rozwoju portu" - podkreślono w komunikacie prasowym.

Bezpośrednie połączenie z Seulem jest odpowiedzią na potrzeby rynku. To historyczne wydarzenie - mówi Cezary Pacamaj, prezes Portu Lotniczego Wrocław SA.

Na Dolnym Śląsku jest ponad połowa z 500 firm, które działają na polskim rynku z większościowym udziałem kapitału koreańskiego. W tej chwili łączymy też rodziny. Bo wielu Koreańczyków, którzy pracują na Dolnym Śląsku swoje rodziny zostawiło w Korei - dodaje prezes.

/ Port Lotniczy Wrocław S.A. / Materiały prasowe

Samolotem do Seulu poleciało blisko 250 pasażerów. To pierwsze takie transkontynentalne i bezpośrednie połączenie obsługiwane przez lotnisko - czytamy w informacji Portu Lotniczego.

Długo na to czekałam, zwłaszcza że interesuje się Koreą. Cieszę się bardzo, będę często latać. Wcześniej latałam z Warszawy z przesiadką. Długo to trwało - mówi jedna z pasażerek, która poleciała pierwszym samolotem z Wrocławia do Seulu.

/ Port Lotniczy Wrocław S.A. / Materiały prasowe

Co piątek będzie można przylecieć z Seulu do Wrocławia i po około 3 godzinach o 16:25 będzie można polecieć ze stolicy Dolnego Śląska do stolicy Korei Południowej - tłumaczy prezes Pacamaj.

Lot do Seulu potrwa ponad ponad 11 godzin. Samoloty krajowego przewoźnika będą lądować w porcie Incheon, jednym z największych hubów w Azji, obsługującym średnio ponad 1000 połączeń w ciągu doby - poinformowano.

Prezes Portu Lotniczego zdradza, że jego kolejnym marzeniem byłby bezpośredni lot z Wrocławia do San Francisco. Miałoby to związek z inwestycją firmy Intel w jednej z podwrocławskich gmin.