Sprawdzamy jak najszybciej, a jak najtaniej podróżować we Wszystkich Świętych. Dla przykładu prześledzimy trasy z Rzeszowa do Szczecina, Rzeszowa do Wrocławia, a także z Warszawy do Krakowa.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W tym roku podróże rodzinne na przełomie października i listopada rozłożyły się na dwa weekendy oraz środowe święto, więc na drogach powinno być względnie luźno, a co za tym idzie - czas podróży nie powinien się znacznie wydłużyć. Zakładamy zużycie paliwa na średnim poziomie 8 litrów na 100 kilometrów oraz średnią cenę paliwa 6,30 zł za litr, choć na wielu stacjach ceny rosną z dnia na dzień.

Rzeszów - Szczecin i z powrotem

Trasa z Rzeszowa do Szczecina to ponad 800 kilometrów, których przejechanie zajmie nam ok. 8 godzin, nie wliczając postojów. To oznacza, że podróż w jedną stronę będzie kosztować ok. 410 złotych, w dwie strony - ponad 800 złotych.

Odległość i czas podróży czynią tę trasę wymagającą i trudną do przejechania w dwie strony jednego dnia, a dla jednego kierowcy niemal niemożliwą i drogą. Przy podziale kosztów na cztery osoby cena jest atrakcyjna, wynosi ok. 200 złotych w dwie strony.

Jak więc wygląda alternatywa w postaci pociągu? Bezpośrednich połączeń jest niewiele, ale znajdzie się takie - wyjazd o 4:08. Czas podróży - prawie 12 godzin. Cena niska, bo od 86 złotych za osobę, a więc 172 złote w dwie strony. Przy czterech osobach koszt podróży w dwie strony wyniósłby więc 688 złotych, a więc taniej niż samochodem.

Najszybszy dostępny pociąg jedzie z Rzeszowa do Szczecina 10 godzin 37 minut, ale konieczne będą aż trzy przesiadki - w Opolu, we Wrocławiu i w Poznaniu. Cena takiej podróży to 149 zł od osoby, prawie 300 złotych w dwie strony. Opcja zdecydowanie nieopłacalna, bo przy czterech osobach koszt wyniesie prawie 1200 złotych.

Z samolotami krajowymi jest zasadniczy problem. Wszelkie połączenia z miast innych niż Warszawa, mają zaplanowaną przesiadkę właśnie w Warszawie, co znacząco wydłuża podróż.

Na trasie Rzeszów-Szczecin również nie ma bezpośrednich połączeń. Najszybsza podróż 1 listopada samolotem zajmie ponad 5 godzin samego lotu. Z przesiadką i dojazdem można spokojnie liczyć 6 godzin. W drodze powrotnej siatka połączeń jest lepiej ułożona, pozwoli na dotarcie do Rzeszowa w 2 godziny 45 minut.

Czas potrzebny dla pokonania tej trasy transportem lądowym czyni zdecydowanie szybsze połączenie lotnicze kuszącym. Jak wygląda to cenowo? Bilet dla jednej osoby w jedną stronę to koszt od 300 do 500 złotych, a więc w obie strony koszt wyniesie ok. 800-100 złotych od osoby. To bezapelacyjnie najdroższa opcja, ale dla osoby podróżującej w pojedynkę może być atrakcyjna, bo koszt przejazdu samochodem może okazać się niewiele niższy.

Rzeszów - Wrocław

Te miasta dzieli zdecydowanie mniejsza odległość, drogami to ok. 440 kilometrów, przejechanie ich zajmie realnie ponad 5 godzin. Na paliwo wydalibyśmy więc ok. 220 złotych w jedną stronę, 440 złotych w dwie strony.

Pociąg na tej trasie jest porównywalny z autem. Najlepsze połączenie 1 listopada, o godz. 8:20, trwa 4 godziny 20 minut i kosztuje 65 złotych od osoby. W dwie strony koszt może zamknąć się w 130 złotych od osoby. W przeliczeniu na cztery osoby samochód wypada jednak nieco taniej, bo ok. 110 złotych.

Problem z połączeniem lotniczym jest taki sam jak w przypadku lotu do Szczecina. Na trasie Rzeszów - Wrocław nie ma bezpośrednich połączeń LOT.

Najkrótsze połączenie z Rzeszowa do Wrocławia, przez Warszawę, zajmie 4,5 godziny. To o najlepszej porze - 6 godzin. Cena to 424 zł. Siatka połączeń znów sprzyja wieczornemu powrotowi, który może trwać 2,5 godziny i kosztować 400 złotych. Cena w obie strony to 800 złotych od osoby, a więc zdecydowanie drożej od samochodu czy pociągu. Korzyść czasowa też nie jest duża.

Warszawa - Kraków

Samolot krajowy może być dobrym rozwiązaniem na przykład na trasie Warszawa - Kraków, gdzie podróż samochodem zajmie ok. 3,5 godziny, a najszybszym (i najdroższym) pociągiem 2 godziny 15 minut. W przypadku bezpośredniego lotu byłoby to 55 minut, a taka podróż kosztowałaby 800 złotych w dwie strony, a więc zdecydowanie więcej niż samochód, gdzie na paliwo wydalibyśmy ok. 300 złotych.

Droższą opcją od auta będzie pociąg, bo w przypadku najszybszego połączenia, Intercity Premium realizowanego pociągami Pendolino, koszt podróży w dwie strony wyniesie prawie 330 złotych od osoby. Najtańszy pociąg, TLK, który jedzie 2 godziny 40 min, kosztuje 145 złotych w dwie strony od osoby.