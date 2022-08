"Ola i Borys idą do szkoły" to tytuł bajki terapeutycznej dla ukraińskich i polskich dzieci. Naukowcy z Wrocławia przygotowali ją tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, by pomóc najmłodszym w pokonaniu ich lęków i obaw oraz w adaptacji do nowych, szkolnych wyzwań.

Bajka dla polskich i ukraińskich dzieci / Rebecca Scambler / Bajka to kontynuacja wcześniej publikacji "Ola, Borys i nowi przyjaciele", która powstała, gdy po wybuchu wojny ukraińscy uchodźcy dotarli do Wrocławia. Naszą pierwszą bajkę terapeutyczną przygotowaliśmy dla dzieci z Ukrainy, bo chcieliśmy im pokazać, że nie są same, że są bezpieczne w Polsce - tłumaczy prof. Dariusz Galasiński z Uniwersytetu Wrocławskiego, który razem z prof. Justyną Ziółkowska z Uniwersytetu SWPS stanął na czele zespołu, który przygotował publikację. Drugą bajkę kierujemy zarówno do dzieci polskich, jak i do dzieci ukraińskich. Dzieciom polskim chcemy pokazać, jak trudno jest wejść do szkoły, w której wszyscy mówią w obcym języku, a ukraińskim, że także ich polskim rówieśnikom może być trudno - dodaje prof. Galasiński. Jest ona skierowana również do rodziców, aby czytali ją razem z dziećmi i rozmawiali z nimi o tym, co dzieje się w szkole i próbowali zrozumieć drugą stronę. Bajka została przygotowana w języku polskim i ukraińskim. Jej treść była konsultowana z psychologami, a w zespole działały dwie Brytyjki - graficzka Rebecca Scambler i ilustratorka Elisabeth Bristow. Publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu wielu instytucji, szczególnie Instytutu Heweliusza, Rotary International i Urzędu Miasta Wrocławia. Nie można jej kupić ani sprzedać. Będzie rozdawana za darmo. Została wydana na razie w 20 tysiącach egzemplarzy. Instytucje, które chciałyby wydrukować kolejne nakłady mogą kontaktować się z Uniwersytetem Wrocławskim lub SWPS. Dostępna ma być też internetowa wersja bajki. Pojawi się na stronach uczelni. Zobacz również: Zasłaniała je rura. Maszkarony znów widoczne na Moście Pomorskim

