Zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 11-miesięczną dziewczynką postawiła Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie 20-letniej matce dziecka oraz jej 27-letniemu konkubentowi. Niemowlę z licznym obrażeniami przebywa we wrocławskim szpitalu.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dziecko zostało przyjęte do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu w sobotę. Przywiozła je jego 20-letnia matka, mieszkanka powiatu dzierżoniowskiego. Lekarzy zaniepokoiły obrażenia na ciele dziecka i powiadomili policję. Kobieta i jej 27-letni konkubent, który nie jest ojcem dziecka, zostali zatrzymani w sobotę.

Jak powiedział we wtorek Prokurator Rejonowy w Dzierżoniowie Tomasz Fedorszczak, matka dziecka oraz jej konkubent usłyszeli zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 11-miesieczną dziewczynką.

Niemowlę ma liczne, ciężkie obrażenia w tym złamanie kości potylicznej, udar, złamany obojczyk i łopatki czy gojące się złamania żeber - powiedział prokurator.

Według prokuratury dziecko doświadczało przemocy co najmniej od listopada.

Podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Twierdzą, że nie wiedzą, co się stało z dzieckiem, ale mamy potwierdzenie z pierwszej ręki, że to właśnie oni dopuścili się tych czynów - powiedział prok. Fedorszczak.

Prokuratura złożyła wniosek o areszt dla podejrzanych, który będzie rozpatrywany przez sąd jeszcze we wtorek. Matce dziecka i jej konkubentowi grozi do 20 lat więzienia.