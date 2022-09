Do niebezpiecznej sytuacji doszło wczoraj na odcinku autostrady A4, z Legnicy do Wrocławia. Dwie osoby pchały samochód na prawym pasie. Omijały je pędzące samochody. Zarejestrowała to kamera samochodowa. Nagranie trafiło do internetu. Policja przypomina - na autostradzie obowiązuje całkowity zakaz poruszania się pieszych.

Kadr z nagrania / Stop Cham / Facebook Nagranie, na którym widać niebezpieczną sytuację opublikowano na profilu facebookowym Stop Cham. Widać na nim samochody jadące autostradą A4. W pewnym momencie kierowcy hamują. Ci, którzy jadą prawym pasem zjeżdżają na lewy. Po chwili okazuje się z jakiego powodu. Na jezdni są kobieta i mężczyzna, którzy pchają samochód. Do tego zdarzenia doszło w miejscu, gdzie nie ma pasa awaryjnego. Mogło dojść do tragedii Na autostradzie obowiązuje całkowity zakaz poruszania się pieszych. To bardzo niebezpieczne i może skończyć się tragicznie. Niejednokrotnie dochodziło do wypadków, w których ginęły na przykład osoby chcące wymienić w samochodzie koło. Jak się zachować, kiedy na takiej drodze zepsuje nam się samochód? Jeżeli jest taka możliwość należy zjechać na pas awaryjny albo zatrzymać się w zatoczce. Powinniśmy umieścić trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 metrów za autem. Samochód powinien mieć włączone światła awaryjne i pozycyjne. Powinniśmy go opuszczać z prawej strony i w kamizelce odblaskowej. Najlepiej udać się w bezpieczne miejsce, za barierki znajdujące się przy drodze. O zdarzeniu należy poinformować służby, w tym policje - tłumaczy sierż. sztab. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Zobacz również: Jest wyrok dla kasjerki wrocławskiej uczelni. Kobieta ukradła prawie pół miliona złotych

