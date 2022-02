Ukraińcy i przyjaciele Ukrainy spotkali się we Wrocławiu. Wyrazili wsparcie dla narodu ukraińskiego, w obliczu zagrożenia inwazją ze strony Rosji.

Protest we Wrocławiu / Paweł Pyclik / RMF FM

Wśród protestujących we Wrocławiu byli nie tylko obywatele Ukrainy, ale także Białorusini, Polacy czy Litwini.





Nie chcemy tej wojny. Zrobimy wszystko, żeby jej nie było. Ale jeśli chcesz pokoju, to przygotuj się do wojny. My jesteśmy przygotowani - mówili Jurij Tokar konsul generalny Ukrainy we Wrocławiu.

Ukrainie grozi wojna z Rosją?

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju. Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów i oskarża Zachód o "histerię".

Zobacz również: Kraków solidarny z Ukrainą