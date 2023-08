"Stawiamy na zdolności indywidualne, takie jak rzut, podania, wizja gry, ale też grę zespołową, by oni byli coraz lepsi" - mówi w rozmowie z RMF FM Neal Meyer, wiceprezes ds. operacyjnych NBA w Europie i na Bliskim Wschodzie. Do jutra we Wrocławiu trwa obóz koszykarski NBA Without Borders. Młodzi koszykarze trenują pod okiem szkoleniowców z NBA.

Neal Meyer, wiceprezes NBA ds. operacyjnych NBA w Europie i na Bliskim Wschodzie. / Beniamin Piłat / RMF FM - reporter

Dajemy tę okazję, by ci zawodnicy mogli się rozwijać. To swego rodzaju ścieżka, oni nią kroczą. Otwieramy się na nich, ponieważ tu, w Europie, ale nie tylko, bo też w Azji, Afryce, na całym świecie jest mnóstwo koszykarskiego talentu. Ostatnie 10, 12 lat pokazało, że grają tu naprawdę dobrzy zawodnicy - mówi Neal Meyer, wiceprezes ds. operacyjnych NBA w Europie i na Bliskim Wschodzie, zapytany przez RMF FM o to, co daje zawodnikom obecność na obozie organizowanym we Wrocławiu oraz o to, jak bardzo zmieniła się europejska koszykówka.

Do poniedziałku w centrum sportowym WKK Wrocław swoje umiejętności szlifuje 80 koszykarzy i koszykarek z całej Europy. Wśród nich jest piątka Polaków.

W całej Europie i na Bliskim Wschodzie jest ponad 120 lig, którym się przyglądamy i z którymi staramy się współpracować. To jest kolejny krok. Chcemy, by ci młodzi zawodnicy mieli wypracowaną pewną ścieżkę, mieli okazję dojść nią do NBA oraz w przypadku kobiet do WNBA. Uczą się od trenerów z Ameryki. To dla nich ogromna szansa - dodaje Neal Meyer.

Trenerzy i działacze z NBA przyznają, że styl gry w Europie jest inny niż w Stanach, ale takie obozy jak NBA Basketball Without Borders dają okazje do wymiany doświadczeń. Zawodnicy z Europy przychodzą z naprawdę silnym fundamentem. Widać to już podczas pierwszych treningów, oni nie odpuszczają - kończy Neal Meyer.

Razem z młodymi koszykarzami trenuje jedyny Polak grający obecnie w NBA, Jeremy Sochan. Po obozie we Wrocławiu Sochan odwiedzi też Warszawę.

W stolicy Polski spotkanie zostało zaplanowane na 1 września. Odbędzie się ono w Strefie Sportu w Parku Pabla Picassa przy ulicy Van Gogha 1. Podczas tego wydarzenia odbędą się również koszykarskie pokazy freestyle, a także konkurs wsadów. Dla fanów Jeremy'ego Sochana przygotowano również punkt farbowania włosów.