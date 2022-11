Stacje narciarskie są już na ostatniej prostej przygotowań do tegorocznego sezonu narciarskiego. W niektórych rozpoczęła się już produkcja śniegu. W Karpaczu, na Śnieżce pojawił się już pierwszy biały puch w tym sezonie.

/ Materiały prasowe

W stacjach narciarskich trwają ostatnie przygotowania do sezonu zimowego. W większości z nich wyciągi przeszły już niezbędne przeglądy techniczne, serwisy, a armatki zostały rozlokowane na stokach. W stacji narciarskiej Winterpol Karpacz Biały Jar rozpoczęto już produkować pierwszy śnieg, pomimo dodatniej temperatury.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnego i jednego z nielicznych urządzeń jakim jest fabryka śniegu (Snow Factory), która stanowi uzupełnienie tradycyjnego systemu naśnieżania składającego się z armatek śnieżnych. Fabryka śniegu umożliwia produkcję śniegu nawet w dodatnich temperaturach tych sięgających do + 20°C.

Urządzenie w szybki sposób ochładza wodę do temperatury zamarzania i w efekcie końcowym otrzymywane są „suche śnieżynki” o najwyższym stopniu zamrożenia. Urządzenie jest gotowe do pracy zaraz po podłączeniu do prądu i wody oraz może pracować przez całą dobę, bez względu na temperaturę powietrza i wody.

Nasz system naśnieżania co roku umożliwia nam rozpoczęcie produkcji śniegu już z początkiem listopada co bezpośrednio przekłada na szybką inaugurację sezonu narciarskiego – mówi Grzegorz Głód z stacji narciarskiej Winterpol Karpacz. Ostateczna data otwarcia tras narciarskich pozostaje jeszcze nieznana i jest uzależniona od zapowiadanych przymrozków, ale najpewniej będzie to jak co roku początek grudnia– dodaje.

Co mówią prognozy?

Według prognoz, pod koniec listopada można się spodziewać opadów śniegu oraz przymrozków, które będą występować również w ciągu dnia i umożliwią dodatkowo uruchomienie tradycyjnych armatek, które mogą pracować tylko przy ujemnych temperaturach.

W Białym Jarze zainstalowano również wysokowydajny agregat prądotwórczy, który zagwarantuje ciągłość pracy stacji narciarskiej nawet w przypadku wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej.