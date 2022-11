Pracownicy kilkudziesięciu firm nie mogą korzystać z biur, które wynajmowali na Stadionie Narodowym. Obiekt w piątek został wyłączony z użytkowania. Powodem jest usterka techniczna konstrukcji dachu.

PGE Narodowy na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Podczas przeglądu technicznego stadionu PGE Narodowy wykryto wadę jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej. "Operator PGE Narodowego podjął decyzję o tymczasowym wyłączeniu stadionu z użytkowania" - przekazano w piątkowym w komunikacie.

Dzień później minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk powiedział w RMF FM , że "usterka się pogłębia dość szybko w czasie". Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM wyjaśnił, że dotyczy to "potężnego elementu, większego od samochodu osobowego, odlewanego indywidualnie na potrzeby tego projektu". Polityk ujawnił także, że w połowie roku skończyła się gwarancja na stalową konstrukcję dachu stadionu.

Pracujemy dokładnie z tymi samymi ludźmi, którzy 10 lat temu ten stadion projektowali, budowali i oddawali do użytku. Są to osoby, które ten obiekt doskonale znają. Ich wskazanie było bardzo wyraźne - natychmiast zamknąć, nie wpuszczać tam ludzi. Jak rozumiem, w ich ocenie ryzyko katastrofy budowlanej istnieje - dodał.

Na terenie Stadionu Narodowego swoje biura ma wiele firm. Przedsiębiorcy na razie sami muszą zorganizować miejsce, w którym będą mogli dalej pracować, poza terenem Stadionu.

Jak ustalił nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz, od piątku trwają rozmowy przedstawicieli spółki PL2012+, która jest operatorem PGE Narodowego, z przedsiębiorcami, którzy wynajmowali tam powierzchnię biurową. W tej chwili nie mówi się o odszkodowaniach. Obie strony szukają rozwiązania problemu, czyli nowej przestrzeni, gdzie firmy będą mogły tymczasowo się przenieść.

Na razie nie ma terminu, do kiedy mają zapaść te decyzje. Stanie się to najszybciej jak będzie to możliwe - taką informację nasz reporter dostał od rzeczniczki PGE Narodowego.

Podobny problem dotyczy kongresów i konferencji, które miały się odbyć między innymi jeszcze w tym tygodniu w salach i lożach Stadionu Narodowego.