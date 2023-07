Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Mitologiczni herosi, barokowe instrumenty czy moda i ubiory. To niektóre z tematów wakacyjnych zajęć dla dzieci w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Swoją ofertę mają też jego oddziały. To taki artystyczny miszmasz - mówią organizatorzy.

Wakacyjne zajęcia w Pawilonie Czterech Kopuł / Muzeum Narodowe Wrocław fot. M. Lorek / Będziemy wykonywać figury aniołów, ale również instrumentów perkusyjnych w nawiązaniu do wystawy "Barokowi herosi", elementów strojów za pomocą włóczki w odwołaniu do wystawy "Moda stanu wojennego", w etnografii w odwołaniu do wystaw tamtejszych, czyli np. drzewo genealogiczne, ale również charakteru oddziału etnograficznego - domek dla owadów. W Pawilonie Czterech Kopuł to jest przede wszystkim szaleństwo rokoka i wszelki działania związane ze sztuką rokokową - mówi Grzegorz Wojturski, kierownik działu edukacji w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Kosz tych zajęć to 5 zł. Zaplanowano również wtorkowe poranki z Panoramą Racławicką. Odbywać się będą o godz. 9:15 w wybrane wtorki - m.in. 25 lipca. Bilet kosztuje 35 zł. Przed wejściem na platformę widokową uczestnicy spaceru poznają okoliczności powstania "Panoramy Racławickiej", sylwetki głównych bohaterów malowidła Styki i Kossaka, a także anegdoty wiele mówiące o charakterze twórców tego dzieła. Obejrzą jeden z filmów edukacyjnych w Małej Rotundzie, a następnie udadzą się na seans. Będą to bardzo ciekawe spotkania - podkreśla Grzegorz Wojturski. Wszystkie informacje dotyczące tego, jak można zapisać się na wybrane zajęcia dostępne są na stronie muzeum. Wakacyjne zajęcia w Muzeum Narodowym we Wrocławiu będą odbywały się w lipcu i sierpniu. Propozycje Muzeum Narodowego Miszmasz. Twórcze wakacje w Muzeum Narodowym [cykl spotkań dla dzieci]Cykl spotkań dla dzieci w wieku 6-12 lat. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie Muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48 (w przypadku rezygnacji prosimy o informację). 5 lipca (środa), g. 12:00 i 14:00 - O anielskiej orkiestrze, która zgubiła instrumenty, prowadzenie Izabela Trembałowicz-Chęć

7 lipca (piątek), g. 12:00 i 14:00 - Po nitce do kłębka, czyli jak rozpocząć szydełkową przygodę, prowadzenie Izabela Trembałowicz-Chęć

12 lipca (środa), g. 12:00 i 14:00 - W anielskiej orkiestrze. Jak wykonać proste instrumenty, prowadzenie Grzegorz Wojturski

14 lipca (piątek), g. 12:00 i 14:00 - Mityczni siłacze, czyli co dźwigali Atlanci, prowadzenie Izabela Trembałowicz-Chęć

19 lipca (środa), g. 12:00 i 14:00 - "Już mi niosą suknię z welonem...", prowadzenie Karolina Rzepka

21 lipca (piątek), g. 12:00 i 14:00 - Cętki, paski, kolorowe ptaki, czyli o motywach zwierzęcych w modzie, prowadzenie Karolina Rzepka

26 lipca (środa), g. 12:00 i 14:00 - Kolorowy świat mody. Sukienki ślubne, balowe i codzienne z lat 80. XX wieku, prowadzenie Michał Pieczka

28 lipca (piątek), g. 12:00 i 14:00 - Z czaplami, rybami i bocianami w świecie tłoków i pieczęci, prowadzenie Michał Pieczka

2 sierpnia (środa), g. 12:00 i 14:00 - Bardzo straszne przygody pirackie, prowadzenie Sławomir Ortyl

4 sierpnia (piątek), g. 12:00 i 14:00 - W gabinecie osobliwości, prowadzenie Karolina Rzepka

9 sierpnia (środa), g. 12:00 i 14:00 - Rycerskim szlakiem przez Muzeum, prowadzenie Grzegorz Wojturski

11 sierpnia (piątek), g. 12:00 i 14:00 - Mój stempel - zabawa w projektowanie graficznych znaków własności, prowadzenie Grzegorz Wojturski

16 sierpnia (środa), g. 12:00 i 14:00 - Smoki. Fakty i mity, prowadzenie Sławomir Ortyl

18 sierpnia (piątek), g. 12:00 i 14:00 - A co, gdybyś został królem? Prowadzenie Grzegorz Wojturski

23 sierpnia (środa), g. 12:00 i 14:00 - Muzealna szkoła czarownicy Tekli, prowadzenie Sławomir Ortyl

25 sierpnia (piątek), g. 12:00 i 14:00 - I ty możesz zostać herosem! Niezwykłe dzieje barokowych figur z Wrocławia, prowadzenie Michał Pieczka

30 sierpnia (środa), g. 12:00 i 14:00 - W świecie błyskotek, prowadzenie Karolina Rzepka Wtorkowe poranki z Panoramą [cykl spotkań dla dzieci]Wstęp z biletem rodzinnym na seans. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48 (w przypadku rezygnacji prosimy o informację). Prowadzenie Izabela Trembałowicz-Chęć. 4 lipca (wtorek), g. 9:15

18 lipca (wtorek), g. 9:15

25 lipca (wtorek), g. 9:15 Wakacje w Muzeum Etnograficznym [cykl spotkań dla dzieci]Cykl spotkań dla dzieci w wieku 7-12 lat. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie Muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@muzeumetnograficzne.pl lub 71 344 33 13 (w przypadku rezygnacji prosimy o informację). 4 lipca (wtorek), g. 12:00 - Stara szkoła, prowadzenie Paulina Suchecka

4 lipca (wtorek), g. 14:00 - Pamiątkowa szkatułka, prowadzenie Olga Budzan (dla rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu)

6 lipca (czwartek), g. 12:00 - Drzewo genealogiczne, prowadzenie Paulina Suchecka

11 lipca (wtorek), g. 12:00 - Tkamy mały kocyk, prowadzenie Olga Budzan

18 lipca (wtorek) , g. 12:00 - Odjechane Muzeum, prowadzenie Julia Szot

18 lipca (wtorek), g. 14:00 - Pamiątka z Muzeum Etnograficznego, prowadzenie Paulina Suchecka (dla rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu)

20 lipca (czwartek), g. 12:00 - Nie zapomnisz, prowadzenie Paulina Suchecka

25 lipca (wtorek), g. 12:00 - Mały ul, prowadzenie Julia Szot

27 lipca (czwartek), g. 12.00 - Pracowite lato na wsi, prowadzenie: Julia Szot

1 sierpnia (wtorek), g. 12:00 - Śpiewajka wakacyjna, prowadzenie Marta Derejczyk

1 sierpnia (wtorek), g. 14:00 - Wycinany konik, prowadzenie Julia Szot (dla rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu)

3 sierpnia (czwartek), g. 12:00 - Hafty i stroje, prowadzenie Olga Budzan

8 sierpnia (wtorek), g. 12:00 - Tkamy mały kocyk, prowadzenie Olga Budzan

10 sierpnia (czwartek), g. 12:00 - Robimy sztambuch! Prowadzenie Olga Budzan

17 sierpnia (czwartek), g. 12:00 - Wycinana firanka, prowadzenie Olga Budzan

17 sierpnia (czwartek), g. 14:00 - Młodzi malarze, prowadzenie Julia Szot (dla rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu)

22 sierpnia (wtorek), g. 12:00 - Pracowite lato na wsi, prowadzenie Julia Szot

24 sierpnia (czwartek), g. 12:00 - Mały ul, prowadzenie Julia Szot

29 sierpnia (wtorek), g. 12:00 - Odjechane Muzeum, prowadzenie Julia Szot

31 sierpnia (czwartek), g. 12:00 - Ostatnie kwiaty lata, prowadzenie Julia Szot Lato w Pawilonie [cykl spotkań dla dzieci]Cykl spotkań dla dzieci w wieku 6-10 lat. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie Muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81 (w przypadku rezygnacji prosimy o informację). 15 lipca (sobota), g. 11:00 - Wakacyjne podróże w rokokowym stylu, prowadzenie Barbara Przerwa

18 lipca (wtorek), g. 11:00 - Kto widział tańczące filiżanki? Prowadzenie Barbara Przerwa

25 lipca (wtorek), g. 11:00 - Medale i puchary - nie tylko dla sportowców, prowadzenie Barbara Przerwa

29 lipca (sobota), g. 11:00 - Daj się ponieść rokokowemu szaleństwu! Prowadzenie Michał Pieczka

1 sierpnia (wtorek), g. 11:00 - Sezamie otwórz się, prowadzenie Agata Iżykowska-Uszczyk

5 sierpnia (sobota), g. 11:00 - Tutaj wszystko faluje! Prowadzenie Barbara Przerwa

8 sierpnia (wtorek), g. 11:00 - Schowani w naturze, prowadzenie Agata Iżykowska-Uszczyk

22 sierpnia (wtorek), g. 11:00 - Kawa, herbata, a może czekolada, czyli eleganckie towarzystwo przy stole, prowadzenie Iwona Gołaj

26 sierpnia (sobota), g. 11:00 - Brokatowe szaleństwa w stylu rokokowym, prowadzenie Michał Pieczka

