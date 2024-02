Jacek B., pseudonim Lelek, zginął podczas próby zatrzymania przez policjantów - informuje CBŚP. Ten znany na Dolnym Śląsku gangster najprawdopodobniej sam się postrzelił w mieszkaniu we Wschowie w Lubuskiem.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Policjanci z CBŚP przyszli rano na polecenie Prokuratury Krajowej do domu we Wschowie, w którym mieszkał 56-latek. Mieli go zatrzymać w śledztwie w sprawie zabójstwa.

W chwili, gdy funkcjonariusze z grupy realizacyjnej próbowali dostać się do mieszkania podejrzanego, zza drzwi usłyszeli strzał - relacjonują przedstawiciele policji. Wewnątrz mundurowi natrafili na postrzelonego mężczyznę oraz broń.

Policjanci rozpoczęli reanimację. Wezwali na miejsce pogotowie. Mimo tych działań, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Okoliczności tego zdarzenia będzie teraz wyjaśniać prokuratura oraz policyjny wydział kontroli i Biuro Spraw Wewnętrznych.