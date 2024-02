Czeka nas dziś pogodowa przeplatanka. Intensywny deszcz, silny wiatr a miejscami również przelotny śnieg. Taka pogoda fatalnie wpływa na samopoczucie.

We wtorek w pogodzie miejscami intensywny deszcz. A na północy Polski silny wiatr / Marcin Bielecki / PAP

W części Polski prognozowany jest dość intensywny deszcz. Ostrzeżenia dotyczą w woj. zachodniopomorskim powiatów: kołobrzeskiego, świdwińskiego, łobeskiego, drawskiego, szczecineckiego, białogardzkiego, Koszalina, koszalińskiego, sławieńskiego.

W woj. pomorskim padać będzie we wtorek w powiatach: słupskim, w Słupsku, bytowskim, człuchowskim, kościerskim, chojnickim.

Prognozowane są tam opady deszczu momentami o silnym natężeniu. Wysokość opadów wyniesie do 30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 45 l/mkw. Alerty obowiązują do godz. 22 we wtorek.