Ważna informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Od soboty, 2 kwietnia, przez ponad miesiąc nie będą kursować tramwaje na osiedle Pilczyce i Leśnica.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Paweł Pyclik, przerwa w funkcjonowaniu tramwajów do dwóch wrocławskich dzielnic ma związek z zaplanowanym na sobotę rozpoczęciem przebudowy torowiska tramwajowego na ulicy Lotniczej i Kosmonautów. Ma ona potrwać 6 tygodni. W tym czasie do Pilczyc i Leśnicy pojadą autobusy.

Szczegóły zmian od soboty

Oto szczegóły zmian obowiązujących od 2 kwietnia:

linie 3, 10 i 20 od ulicy Legnickiej zostaną skierowane przez ulicę Milenijną i Pilczycką do Kozanowa (linia 3 i 10 przez Dokerską, Gwarecką i Pilczycką, a linia 20 przez Pilczycką, Gwarecką i Dokerską),

linie 33 zostaną skrócone do przystanku "Kwiska",

linie 31 powrócą na swoją trasę przez Kozanów do krańcówki "Tarczyński Arena (Królewiecka)".

Z uwagi na ograniczoną przepustowość torowiska na ulicy Dokerskiej i Gwareckiej, które będzie tymczasowo wykorzystane przez tramwaje linii 3, 10 i 20, kursy linii tramwajowej 32 zostaną nadal zawieszone.



Zmieni się również częstotliwość kursowania tramwajów linii nr 31.



- w dni robocze



od około godziny 5:00 do około godziny 6:00 co 7,5 minuty;

od około 6:00 do około godziny 9:00 co 6 minut;

od około 9:00 do około godziny 14:00 co 7,5 minuty;

od około 14:00 do około godziny 18:00 co 6 minut;

od około 18:00 do około godziny 20:00 co 7,5 minuty;

od około 20:00 do około godziny 23:00 co 10 minut.

- w soboty i niedziele



od około godziny 5:00 do około godziny 23:00 co 10 minut.

Wraz z przywróceniem kursowania tramwajów na Kozanów, kursy okresowej linii autobusowej 731 zostaną zlikwidowane.



Komunikacja zastępcza na Pilczyce i Leśnicę

Na wyłączonym z komunikacji tramwajowej odcinku Kwiska - Pilczyce - Leśnica - Pilczyce - Kwiska zostaną uruchomione kursy okresowej linii autobusowej nr 710.



Linia będzie kursowała z częstotliwością:



- w dni robocze



do około godziny 6:00 co 7,5 minuty,

od około 6:00 do około godziny 8:00 co 5 minut,

od około 8:00 do około godziny 9:00 co 6 minut,

od około 9:00 do około godziny 14:00 co 7,5 minuty,

od około 14:00 do około godziny 15:30 co 6 minut,

od około 15:30 do około godziny 18:00 co 5 minut,

od około 18:00 do około godziny 23:00 co 7,5 minuty.

- w soboty i niedziele



od około godziny 5:00 do około godziny 23:00 co 7,5 minuty.

Autobusy linii 710 w kierunku Leśnicy będą odjeżdżały z przystanku tramwajowego "Kwiska" (nr 12205).

Zakończyły się za to prace na skrzyżowaniu ul. Milenijnej i Popowickiej. To oznacza, że od soboty tramwaje wracają na Kozanów. Po 2-miesięcznej przerwie przywrócony zostanie też ruch tramwajowy na ulicy Jedności Narodowej - tramwajem dojedziemy więc do alei Kromera i Pętli Kowale.