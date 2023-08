Strefa płatnego parkowania obejmie wkrótce kolejne wrocławskie osiedla. Parkomaty jeszcze w tym roku pojawią się na osiedlach Huby i Tarnogaj. Za wdrożenie strefy będzie odpowiadał Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, który już przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na te zadania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na osiedlach powstanie ponad tysiąc nowych płatnych miejsc postojowych. Na osiedlach pojawi się ok. 80 nowych parkomatów. Pojawi się też kilkadziesiąt lokalizacji umożliwiających bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy.

Mamy już zarezerwowane środki na te zadania i kończymy przygotowywać niezbędną dokumentację. Za kilka tygodni ogłosimy przetarg na montaż oznakowania, a następnie ustawimy parkomaty. Całe zadanie chcemy zrealizować do końca tego roku, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i zgodnie z decyzją Rad Osiedla uporządkowana zostanie kwestia parkowania na tych osiedlach - wyjaśnia Tomasz Jankowski rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Mniej miejsc, większa rotacja

Liczba miejsc wytyczonych w ramach strefy zależy od przepisów prawa. Chodzi m.in. o odległości od skrzyżowań, przejść dla pieszych, przystanków, bram wjazdowych, czy zachowanie minimalnej szerokości chodnika. I choć przeważnie wytyczonych miejsc postojowych jest mniej, niż przed stworzeniem strefy, to rotacja, którą wymusza montaż parkomatów, powoduje, że realnie na danym osiedlu ubywa samochodów, którymi przyjeżdżają kierowcy spoza Wrocławia.

Chodniki, co do zasady, służyć mają wygodnemu poruszaniu się pieszych. Ich konstrukcje, zwłaszcza te stare w śródmieściu, nie są dostosowane do długotrwałego obciążenia ciężarem kilkuset kilogramów, przez co parkowanie aut na nich powoduje ich szybką dewastację. Jeszcze szybciej niszczone są przyuliczne pasy zieleni, które są nam niezwykle w mieście potrzebne. Dodatkowy budżet z opłat parkingowych może pozwolić na remonty osiedlowych uliczek i chodników. Co więcej, po uregulowaniu parkowania zdecydowanie łatwiej jest też wygospodarować dodatkowe miejsca na nasadzenia drzew, montaż stojaków rowerowych, czy ławek - mówi Monika Kozłowska-Święconek dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności UMW.

To osiedla wnioskują o wprowadzenie strefy

Strefy płatnego parkowania porządkują też przestrzeń na ulicy i samym osiedlu, o czym przekonują się kolejne osiedla, bo to wyłącznie na ich wniosek miasto wprowadza taką strefę.

SPP zajmie dodatkowe miejsca na osiedlu Powstańców Śląskich

Zgodnie z uchwałą radnych i po konsultacjach z Radą Osiedla Powstańców Śląskich, w drugiej połowie września wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojowe w ramach istniejącej strefy płatnego parkowania. Pojawią się one na ulicy Zaporoskiej i Szczęśliwej.

Mimo sukcesywnie zwiększającej się liczby miejsc płatnych na osiedlach, Wrocław ma wciąż jedną z najmniejszych stref płatnego parkowania spośród dużych miast w Polsce. Na koniec ubiegłego roku strefa płatnego parkowania obejmowała 6,5 tys. miejsc, z tego 4,5 tys. z nich znajdowało się poza ścisłym centrum miasta. W tym roku miejsca płatne wyznaczono już na obszarach Przedmieścia Świdnickiego, Przedmieścia Oławskiego i Szczepina, a wraz z Hubami i Tarnogajem do końca roku ta liczba wzrośnie w sumie do ponad 8,5 tys. miejsc w całej strefie.

Jakie stawki dla mieszkańców?

Zameldowani mieszkańcy, których nieruchomości znajdują się w pobliżu Strefy Płatnego Parkowania, mogą wykupić preferencyjne abonamenty w cenie zaledwie 10 zł za miesiąc, 50 zł za pół roku lub 100 zł za rok. W praktyce oznacza to, że postój dla kierowców posiadających abonament kosztuje ok. 30 gr/dziennie. Informacje na temat Stefy Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania znajdują się w specjalnie przygotowanym serwisie .

Wydawane są także abonamenty komercyjne, które można nabyć od kwoty 200 zł za miesiąc. Dla osób, które przyjeżdżają do Wrocławia z okolicznych miejscowości, Miasto przygotowało 2 566 miejsc postojowych na 30 parkingach Parkuj i Jedź, które zlokalizowane są m.in. na wlotach do Wrocławia, przy węzłach przesiadkowych, pętlach tramwajowych, czy przystankach kolejowych.