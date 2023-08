Poważne zmiany dla kierowców podróżujących autostradą A2 oraz trasami ekspresowymi w rejonie Poznania. Dziś rusza drugi etap remontu nawierzchni na autostradowym węźle Poznań Zachód, który łączy A2 z drogami S-11 i S5.

Etap II remontu na węźle Poznań Zachód dotyczy prac na drogach zjazdowych z autostrady. W związku z pracami zostaną wytyczone objazdy, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. Kierowców proszeni są o ostrożność i stosowanie się do znaków organizacji ruchu. Po zakończeniu prac na drogach wjazdowych na autostradę w obrębie węzła Poznań Zachód, roboty przeniosą się na jezdnie zjazdowe z autostrady. W związku z tym zamknięte dla ruchu zostaną łącznice zjazdowe. Dla kierowców podróżujących autostradą i chcących zjechać z niej na trasy S5 lub S11 zostaną wytyczone objazdy.

Jadący z Warszawy w stronę Piły

·Dla kierowców podróżujących z kierunku Warszawy i chcących zjechać w kierunku Piły na S11, objazd zostanie wytyczony na węźle Września, DK 92 do węzła Tarnowo Podgórne i dalej S11 do Piły lub przez węzeł Poznań Wschód, następnie trasą S5 do węzła Kostrzyn, dalej DK92 do węzła Tarnowo Podgórne i wjazd na S11 w kierunku Piły.

Jadący z Warszawy w stronę Wrocławia

Dla kierowców jadących z kierunku Warszawy i chcących zjechać z A2 w kierunku Wrocławia, objazd zostanie wytyczony na Węźle Komorniki, DW 311 i DW306 w kierunku węzła Stęszew i dalej trasą S5 do Wrocławia

Kierowcy podróżujący ze Świecka w kierunku Piły

Dla kierowców podróżujących z kierunku Świecka i chcących zjechać w kierunku Piły na S11, objazd zostanie wytyczony na węźle Buk, DW307 do węzła Ławica i dalej trasę S11 do Piły.

Kierowcy podróżujący ze Świecka w kierunku Wrocławia

Dla kierowców jadących z kierunku Świecka i chcących zjechać w kierunku Wrocławia objazd zostanie wytyczony na Węźle Komorniki, DW311 i DW306 w kierunku węzła Stęszew i dalej trasą S5 do Wrocławia

Specjalny objazd dla jadących S11 z Katowic w kierunku Piły

Dodatkowo kierowcy jadący z kierunku Katowic (S11) i chcących jechać w kierunku Piły objazd zostanie wytyczony na Węźle Poznań Krzesiny, ulicami Poznania (Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II i Prymasa Augusta Hlonda do DK 92 i do Węzła Tarnowo Podgórne na S11, lub autostradą do węzła Poznań Komorniki, dalej ulicami Poznania (Głogowską, Władysława Reymonta, Św. Wawrzyńca) do DK 92 i dalej do węzła Tarnowo Podgórne.

Utrudnienia na węźle Poznań Zachód mają potrwać dwa tygodnie. Równolegle z remontem węzła Poznań Zachód Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu realizuje remont warstwy ścieralnej nawierzchni zarządzanych przez siebie łącznic w obrębie ww. węzła w ciągu drogi ekspresowej S11. Zakres prac zarówno Autostrady Wielkopolskiej jak i GDDKiA został tak zaplanowany, aby uniknąć dodatkowego zamykania odcinków łącznic dla ruchu pojazdów.