Brutalna napaść na 65-latka w Kłodzku. Trzech mężczyzn wyprowadziło poszkodowanego z mieszkania, siłą wepchnęli go do samochodu, wywieźli za miasto i brutalnie pobili. Podejrzani po niespełna godzinie zostali zatrzymani – informuje policja.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Policja Dolny Śląsk / Policja

Do uprowadzenia 65-latka doszło 17 lipca. Do jego mieszkania wtargnęło trzech mężczyzn, którzy zaczęli okładać go pięściami po całym ciele. Później oprawcy zmusili go do wyjścia, siłą wsadzili do samochodu, wywieźli go w mało uczęszczane miejsce i jeszcze raz pobili.

Pokrzywdzony wykorzystał moment zamieszania i uciekł oprawcom. Poprosił o pomoc napotykaną przypadkowo osobę. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało pokrzywdzonego z poważnymi obrażeniami ciała do szpitala - poinformowała rzeczniczka prasowa kłodzkiej policji podinsp. Wioletta Martuszewska.

Policjanci już po kilkudziesięciu minutach zatrzymali trzech podejrzewanych o napaść mieszkańców powiatu kłodzkiego. Mieli przy sobie skradziony telefon i dokumenty pokrzywdzonego.

Wszyscy usłyszeli zarzuty rozboju, pozbawiania wolności ze szczególnym udręczeniem i pobicia, w wyniku którego 65-latek doznał ciężkich obrażeń ciała.

Sąd zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczny tymczasowy areszt. Za przestępstwa, których się dopuścili mężczyznom grozi nawet 25 lat pozbawienia wolności.