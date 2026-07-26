Katastrofa ekologiczna na Bobrze. Dzisiaj protest na drodze krajowej nr 5 w Kaczorowie

RMF24

Kierowcy przejeżdżający dzisiaj przez Kaczorów (woj. dolnośląskie) muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami na drodze krajowej nr 5. Wszystko przez akcję protestacyjną, która potrwa do 16:00. Protestujący będą co pół godziny wychodzić na przejście dla pieszych, wstrzymując ruch. Organizatorzy domagają się „rzetelnego wyjaśnienia przyczyn katastrofy ekologicznej rzeki Bóbr i Zbiornika Pilchowickiego”.

W niedzielę z powodu akcji protestacyjnej kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na drodze krajowej nr 5 w Kaczorowie (woj. dolnośląskie).

Protestujący od godz. 10 do 16 będą wychodzić na przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch.

Według zgłoszenia organizatora, w proteście udział weźmie około 50 osób.



Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności, cierpliwość oraz stosowanie się do poleceń służb - apeluje do kierowców Mirosław Pustuła, burmistrz Bolkowa.

Katastrofa ekologiczna na Bobrze

Przyczyną protestu jest masowe śnięcie ryb w rzece Bóbr i zbiorniku Pilchowice. Do tragedii doszło na przełomie czerwca i lipca, gdy w związku z planowanym remontem zapory spuszczono wodę ze zbiornika. Efektem było śnięcie ponad 23 ton ryb.

Właściciel obiektu, spółka Tauron Ekoenergia, już wcześniej sygnalizował możliwość wystąpienia takiego zjawiska.

Wojewoda dolnośląska wydała zakaz korzystania z wód na odcinku od korony zapory Pilchowice do zbiornika Rakowice. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oczekuje obecnie na raport dotyczący sytuacji na Bobrze.

Żądania protestujących i śledztwo prokuratury

Organizatorzy protestu domagają się nie tylko wyjaśnienia przyczyn katastrofy, ale także ukarania winnych, podjęcia skutecznych działań naprawczych i ograniczenia wypływu skażonych osadów dennych do rzeki. Chcą również rekompensat finansowych dla firm turystycznych działających nad Bobrem.

Śledztwo w sprawie masowego śnięcia ryb prowadzi Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim.