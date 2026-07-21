Remont zapory i katastrofa ekologiczna uderzyły w turystykę. Przedsiębiorcy z Pilchowic domagają się rekompensat

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Jeszcze kilka tygodni temu Jezioro Pilchowickie na Dolnym Śląsku przyciągało miłośników kajakarstwa, żeglarstwa, wędkarstwa i wypoczynku nad wodą. Dziś zbiornik jest niemal całkowicie opróżniony, na Bobrze obowiązuje zakaz korzystania z rzeki, a lokalni przedsiębiorcy liczą straty. Właściciele agroturystyk, wypożyczalni sprzętu wodnego i przystani alarmują, że sezon letni został praktycznie stracony. Domagają się rekompensat finansowych za skutki remontu zabytkowej zapory oraz katastrofy ekologicznej, do której doszło podczas opróżniania zbiornika.

Remont ponadstuletniej zapory w Pilchowicach jest jedną z największych inwestycji hydrotechnicznych prowadzonych obecnie na Dolnym Śląsku.

Aby wykonanie prac było możliwe, konieczne było całkowite opróżnienie Jeziora Pilchowickiego. Według inwestora modernizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu i przywrócić pełną sprawność obiektu, który od kilkudziesięciu lat nie przechodził kompleksowego remontu.

Wartość inwestycji przekracza 90 mln zł.

Niestety w trakcie końcowego etapu spuszczania wody doszło do masowego śnięcia ryb w Bobrze. Według wstępnych informacji służb zjawisko mogło być związane z gwałtownym spadkiem zawartości tlenu w wodzie i związkami w mule dennym.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrali próbki do badań, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi kontrolę dotyczącą przebiegu inwestycji i przestrzegania warunków środowiskowych. Do usunięcia były tony śniętych ryb. Sprawie przygląda się też prokuratura.

Fot. Martyna Czerwińska, RMF FM / RMF FM

Branża turystyczna walczy o przetrwanie

Najbardziej odczuwają to mieszkańcy, którzy od lat utrzymywali się z turystyki.

Zostaliśmy praktycznie bez pracy. Jeziora nie ma, na rzece obowiązuje zakaz, więc nie mamy czego zaoferować turystom - mówi Krzysztof Czaplicki, właściciel agroturystyki i przystani, ale także instruktor nurkowania, który musiał zawiesić działalność.

Przedsiębiorcy podkreślają, że od początku wakacji otrzymują kolejne telefony z rezygnacjami. Turyści odwołują pobyty, ponieważ nie mogą korzystać z atrakcji wodnych, a okolica, która dotychczas kojarzyła się z aktywnym wypoczynkiem, straciła swój największy atut.

Fot. Martyna Czerwińska, RMF FM

Tutaj ludzie przyjeżdżają na kajaki, na rowery wodne, na statek przede wszystkim, tak że dopóki nie ma wody, nie ma nas. A to jest cały łańcuszek. Nie ma przystani, to tracą agroturystyki, tracą restauratorzy, tracą sklepy, które utrzymują się z ruchu turystycznego i przewodnicy. Cały rejon został na jakiś czas położony. Teraz żeby odbudować dobre imię tego regionu, trzeba najpierw przywrócić wodę do dobrego stanu, a później zainwestować duże pieniądze w reklamę i wizerunek, bo jeśli ktoś usłyszy, że woda jest brudna, śmierdząca i skażona, to już mu się to zapisze w głowie i trudno będzie o jego powrót do nas - mówi Pan Krzysztof, który prowadził agroturystykę Statek i przystań Pilchowice.

Dziś to miejsce świeci pustkami.

Do wszystkiego, zamknęli drogę do mnie, nawet pani nie mogła do mnie trafić. Co dopiero turyści. Czasem ktoś zbłąkany wstąpi na herbatę czy coś zimnego, ale nie jestem w stanie utrzymać tego miejsca z takich dochodów. Ten sezon jest dla mnie stracony, ale kolejne prawdopodobnie także. Boję się, że stracę wszystko na co pracowałem przez całe lata - żali się w rozmowie z RMF FM.

Rekompensata finansowa?

Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że skutki inwestycji będą odczuwalne znacznie dłużej niż tylko w tym sezonie. Zgodnie z harmonogramem jezioro pozostanie opróżnione jeszcze przez kilkanaście miesięcy, co oznacza, że kolejny sezon turystyczny również może być zagrożony.

Dlatego przedsiębiorcy domagają się uruchomienia programu rekompensat finansowych. Ich zdaniem koszty inwestycji, choć potrzebnej z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, nie powinny zostać przerzucone wyłącznie na mieszkańców utrzymujących się z turystyki.

W powiecie rozpoczęły się rozmowy w ramach tzw. okrągłego stołu. Samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji szukają rozwiązań, które pozwolą ograniczyć skutki kryzysu dla lokalnej gospodarki. Na razie nie przedstawiono jednak konkretnych propozycji pomocy finansowej.

Ja spłacam kredyt na działalność, w tej chwili pożyczam pieniądze od znajomych, aby jakoś to utrzymać. Czuję się po prostu oszukany. Tauron Ekoenergia powiedział nam, że przecież wiedzieliśmy o remoncie. Ale jak mamy się przygotować na brak turystów? Mam spakować agroturystykę w walizkę i przenieść się na Mazury? Z resztą ten remont był przekładany od wielu lat, jaką mieliśmy mieć pewność, że tym razem dojdzie do skutku - mówi RMF FM poszkodowany przedsiębiorca.

Zadośćuczynienie ma być, ale czy takie jak oczekuje branża?

Tauron Ekoenergia zaoferował pomoc dla branży turystycznej, jednak propozycje spotkały się z dużym niezadowoleniem.

Wstępne filary pomocy ogłoszone przez spółkę obejmują trzy główne elementy:

Dedykowany bon turystyczny – program, który ma zachęcić turystów do rezerwacji noclegów i korzystania z lokalnych usług w regionie.

Umorzenie rachunków za energię – częściowe lub całkowite zwolnienie poszkodowanych firm z opłat za prąd w czasie trwania przestoju.

Akcja promocyjna „Powrót nad Bóbr” – kampania mająca na celu odbudowanie zaufania turystów i ponowne przyciągnięcie gości, gdy tylko miną zakazy korzystania z wody.

Według przedsiębiorców to kropla w morzu potrzeb, a wartość bonów, która padła na obradach okrągłego stołu wywołała salwy śmiechu.

Mowa była o bonach wartych łącznie 100 tys. złotych, to miałoby wystarczyć na utrzymanie kilkudziesięciu biznesów przez półtora roku? To jakiś żart. Akcja promocyjna owszem, ale takie się odbywają nawet bez katastrofy ekologicznej, więc to nie jest poważna propozycja. Wciąż mam nadzieję, że się dogadamy. Jeśli nie rekompensata finansowa, to współpraca, która pozwoli nam się utrzymać przez te kilkanaście miesięcy. Jeśli nie, to położą tu całą turystykę - mówi RMF FM Czaplicki.

O komentarz w sprawie postulatów przedsiębiorców zwróciliśmy się do spółki Tauron Ekoenergia, która odpowiada za modernizację zapory.

Do czasu publikacji materiału spółka nie przedstawiła stanowiska.