20 autobusów elektrycznych trafi wkrótce do jeleniogórskiego MZK. Dziś podpisano umowę w sprawie finansowego wsparcia tego zakupu. W ramach inwestycji powstaną także odpowiednie stacje ładowania. Wykonana zostanie także termoizolacja obiektów komunalnych w uzdrowiskowej dzielnicy miasta. Umowa opiewa na kwotę 62,8 mln zł.

/ Materiały prasowe

Elektryczne autobusy to dla nas ważny krok do ograniczenia tzw. zanieczyszczeń liniowych - mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.

Autobusy, które trafią do Jeleniej Góry to pojazdy kat. M3 - Battery Elektric Vehicle, typu "maxi". Niskopodłogowe, klimatyzowane, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szacuje się, że ich roczny przebieg, to ok. 70 tys. km. Dla ich obsługi powstanie m.in. 20 punktów ładowania - dwa z nich będą miały moc co najmniej 150 KW. Projekt przewiduje też pokrycie kosztów szkolenia dla grupy 40 kierowców i 6 mechaników.

Wprowadzenie do taboru MZK 20 autobusów elektrycznych nie tylko ograniczy skalę zanieczyszczeń komunikacyjnych, ale też - mam głębokie przekonanie - będzie wizerunkowym impulsem dla innych gestorów transportu, by starali się rozważyć podobne działania u siebie. Termomodernizacja obiektów komunalnych w obszarze uzdrowiskowym uzupełni znakomicie efekt tego przedsięwzięcia - podkreśla prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.