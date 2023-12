Z nagrań monitoringu wynika, że Maksymilian F. nie miał broni podczas pobytu we wrocławskim komisariacie - pisze dzisiejsza "Rzeczpospolita". Gazeta zaznacza, że broń mogła zostać ukryta w radiowozie. W piątek wieczorem 44-latek podczas przewożenia go radiowozem postrzelił dwóch policjantów. Mężczyźni zmarli w poniedziałek.

Zatrzymanie Maksymiliana F. po obławie / Policja

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" , Maksymilian F. miał zostać dwukrotnie przeszukany przez dwie policyjne ekipy. Najpierw miało się to stać podczas zatrzymania go w domu. Potem po przewiezieniu do komisariatu. Gazeta informuje, że z nagrań z monitoringu wynika, że 44-latek nie miał przy sobie broni w komisariacie.

Mógł ukryć broń w radiowozie podczas jazdy do komisariatu

Wstępna hipoteza zakłada, że mężczyzna mógł ukryć broń w radiowozie, kiedy przewożono go z domu do komisariatu. Jak pisze gazeta, mężczyznę zatrzymało w jego domu w Kiełpinie pod Wrocławiem trzech doświadczonych policjantów. Maksymilian F. miał odsiedzieć półroczny wyrok za oszustwo internetowe - nie dostarczył towaru, za który pokrzywdzony zapłacił mu 500 zł.

Wiadomo, że wcześniej Maksymilian F. zamieszczał w internecie nagrania, na których groził policjantom. W filmie z początku listopada mówił, że jeśli funkcjonariusze będą chcieli się do niego zbliżyć, to otworzy ogień. Według nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" policja miała wiedzieć o tych filmach.

Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że podczas zatrzymania 44-latek był spokojny. Miał być "wnikliwie" przeszukany. Wsiadł do nieoznakowanego radiowozu. Cztery godziny później w tym samym samochodzie zastrzelił dwóch innych policjantów.

W komisariacie 44-latka przeszukano "do majtek"

Według gazety mężczyzna został po raz drugi przeszukany w komisariacie Fabryczna. Było to sprawdzenie "do majtek". Z nagrań z monitoringu wynika, że Maksymilian F. nie miał wtedy broni.

Później mężczyzna miał zostać przewieziony do izby zatrzymań na wrocławskich Krzykach. Do tego samego nieoznakowanego radiowozu zaprowadziła go już inna ekipa - Ireneusz Michalak i Daniel Łuczyński. "Rzeczpospolita" pisze, że 44-latek miał na rękach kajdanki, jeden policjant usiadł z nim z tyłu. Po godz. 22, kilkaset metrów dalej, porzucone auto na środku drogi znalazł przejeżdżający kierowca. W środku było dwóch policjantów z ranami postrzałowymi.

Asp. szt. Ireneusz Michalak i asp. szt. Daniel Łuczyński zmarli w poniedziałek w szpitalu / Policja

Obława za Maksymilianem F. trwała kilka godzin. W sobotę rano policja poinformowała o jego zatrzymaniu. Według nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" broń, rewolwer czarnoprochowy, miał zapięty w kaburze na klatce piersiowej.

Nie można przesłuchać policjantów, którzy zatrzymali Maksymiliana F. w jego domu

Na razie policja nie przesłuchała funkcjonariuszy, którzy zatrzymali Maksymiliana F. w domu w Kiełpinie. Nie pozwala na to ich zły stan psychiczny.

Jak pisze "Rzeczpospolita", pierwsze ustalenia śledczych wskazują na błędy policjantów, którzy zatrzymali mężczyznę, ale go nie przeszukali.

Policja stawia wstępną hipotezę, że F. mógł ukryć rewolwer w radiowozie - np. pod siedzeniem, kiedy do niego wsiadł - zanim trafił na komisariat. Jest pewne, że policjanci nie zostali postrzeleni ze swojej broni. Dotąd nie znaleziono kajdanek jednego z funkcjonariuszy - przypuszczalnie F. uciekł z nimi z radiowozu.

Policjanci zostali zastrzeleni z repliki XIX-wiecznego rewolweru

Z kolei "Gazeta Wyborcza" , powołując się na osobę znającą szczegóły śledztwa, pisze, że policjanci zostali postrzeleni ze współcześnie wykonanej repliki XIX-wiecznego rewolweru. Kaliber 44 milimetry, długość takiej broni to ok. 25-30 cm - mówi rozmówca gazety. Dodaje, że "taki rewolwer to nie jest więc mała rzecz".

Jak mówi rozmówca "Gazety", przy rutynowym przeszukaniu nie da się nie znaleźć takiej broni.

Zgodnie z polskim prawem na broń czarnoprochową nie trzeba mieć zezwolenia. Wystarczy mieć ukończone 18 lat, by ją kupić.