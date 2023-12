Jak doszło do postrzelenia policjantów we Wrocławiu?

Maksymilian F., poszukiwany listem gończym do odbycia kary sześciu miesięcy więzienia za oszustwa, został zatrzymany w piątek wieczorem we Wrocławiu. Gdy dwaj funkcjonariusze przewozili go do aresztu, ten strzelił do nich z pistoletu i uciekł z radiowozu. Obaj policjanci zostali ranni w głowy. W ciężkim stanie przewieziono ich do szpitali.

Zbiegły Maksymilian F. został zatrzymany w sobotę rano.

O śmierci policjantów poinformowano w poniedziałek. Przed godz. 18 został wysłany komunikat dotyczący asp. szt. Daniela Łuczyńskiego. Miał 45 lat i 19-letnie doświadczenie pracy w policji. Niedługo potem poinformowano, że odszedł też asp. sztab. Ireneusz Michalak. Miał 47 lat, był policjantem z 26-letnim stażem. Obaj funkcjonariusze związani byli z komisariatem Wrocław Fabryczna.

Zmienione zarzuty dla Maksymiliana F.

Z uwagi na tragiczne informacje dotyczące śmierci dwóch policjantów prokurator dolnośląskiego pionu przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej w najbliższym czasie zmieni Maksymilianowi F. zarzuty z usiłowania zabójstwa na zabójstwo - zapowiedział Karol Borchólski, prokurator z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Jak udało się ustalić Polskiej Agencji Prasowej, Maksymilian F. usłyszy zarzuty w najbliższych dniach, na razie nie jest znany dokładny termin.