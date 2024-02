Władze Wrocławia uruchomiły infolinię dla lokatorów Trzonolinowca. Ekspertyza sporządzona przez naukowców z Politechniki Wrocławskiej potwierdziła, że budynek jest w złym stanie technicznym i powinien przejść remont. Mieszkańcy mogą zadzwonić na numer 71 777 87 61. Pracownicy Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji odpowiedzą na ich pytania.

Wrocławski Trzonolinowiec / Paweł Pyclik / RMF24

Charakterystyczny budynek składa się z 44 mieszkań, które powinny być jeszcze w tym roku opuszczone. Miasto deklaruje pomoc dla lokatorów.

Zebraliśmy wypełnione ankiety od lokatorów z 40 na 44 mieszkania. Dotąd nikt nie zgłosił chęci natychmiastowej wyprowadzki, za to wiele osób zadeklarowało, że chce pozostać w swoich mieszkaniach tak długo, jak to będzie możliwe - poinformował Michał Guz z Urząd Miejskiego we Wrocławiu.

Urząd Miejski we Wrocławiu uruchomił dla lokatorów infolinię 71 777 87 61. Numer ten będzie czynny cały tydzień w g. 8-20. Pracownicy Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji czekają na pytania mieszkańców Trzonolinowca.

W przypadku potrzeby rozmowy z psychologiem można telefonować pod numery telefonów:

71 78 22 437,

71 36 77 628,

71 78 23 590,

71 78 22 441.

W godzinach 7.30 - 15.30 dyżurują pod nimi specjaliści z Działu Wsparcia Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pierwsza ekspertyza dotycząca Trzonolinowca powstała się z inicjatywy zarządcy obiektu w połowie 2023 roku. Wynikało z niej, że budynek jest w złym stanie technicznym i grozi mu nawet rozbiórka. Wówczas Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał ją za nierzetelną i podpisano umowę na nową ekspertyzę z Politechniką Wrocławską. Jednocześnie rozpoczęto starania o wpis budynku do rejestru zabytków.

Ekspertyza sporządzona przez naukowców Politechniki Wrocławskiej, którą opublikowano kilka dni temu, potwierdziła, że budynek jest w złym stanie technicznym i powinien zostać wyremontowany.

Trzonolinowiec powstał w latach 1961-67, autorami projektu byli Andrzej Skorupa i Jacek Burzyński. Cała konstrukcja opiera się na żelbetowym trzonie, na którym poszczególne kondygnacje zostały zawieszone za pomocą stalowych lin. Z tego względu blok był budowany od góry, wykonane z prefabrykatów płyty były podnoszone za pomocą siłowników hydraulicznych.