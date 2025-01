Prawie 40 osób przeprawiło się wpław przez Wisłę w Sandomierzu. W sobotę śmiałkowie zmierzyli się z 500-metrowym odcinkiem rzeki o temperaturze wody wynoszącej zaledwie 2 stopnie Celsjusza. To już ósma edycja Zimowej Przeprawy Wisły Wpław, która przyciągnęła entuzjastów z całej Polski.

Uczestnicy VIII Zimowej Przeprawy Wisły Wpław w Sandomierzu / Piotr Polak / PAP

Wydarzenie organizowane jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. Jak podkreślił Jerzy Żyła, dyrektor MOSiR, udział w przeprawie wymaga nie tylko dobrej kondycji i umiejętności pływackich, ale także doświadczenia w morsowaniu.

Woda ma około 2 stopnie Celsjusza, temperatura powietrza jest nieco poniżej zera, a wiatr potęguje odczuwalny chłód. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali ratownicy na motorówkach oraz Grupa Medyczna PCK - powiedział Żyła.

Przeprawa rozpoczęła się od rozgrzewki, po której uczestnicy w maksymalnie pięcioosobowych grupach byli przewożeni łodziami na drugi brzeg rzeki, skąd ruszali wpław do mety. Każdy z pływaków musiał być wyposażony w bojkę ratowniczą i płetwy.

"Hartowanie się w zimnej wodzie dodaje mi energii i adrenaliny"

Wśród uczestników była m.in. pochodząca z Giżycka Agnieszka Krysiuk, która nie ukrywała swojej pasji do zimowych kąpieli. Wisła to nie jest rzeka, do której wchodzę zimą pierwszy raz. Trzy dni w tygodniu morsuję, pływam na basenie, a od października do grudnia trenuję na jeziorach. Hartowanie się w zimnej wodzie dodaje mi energii i adrenaliny - podkreśliła.

Pierwszy raz Wisłę wpław pokonywał Piotr Kiełbasa ze Starachowic. Super, choć trochę za krótko! Morsuję od kilku lat, ale to mój pierwszy raz na Wiśle. Przygotowywałem się codziennie przez ostatni tydzień - powiedział po przeprawie.

/ Piotr Polak / PAP

Podobne wrażenia miał Piotr Jaworski z Rzeszowa, który również debiutował na tej trasie. Woda cieplutka - po chwili na zewnątrz dużo przyjemniej było wejść do rzeki. To mój pierwszy raz, ale chętnie spróbuję ponownie. Za tydzień widzimy się w Krakowie - zapowiedział.

Uczestnicy zgodnie podkreślali, że kluczem do sukcesu w zimowych przeprawach jest przede wszystkim doświadczenie pływackie. Do zimnej wody można się przyzwyczaić - przekonywali. Na zakończenie wydarzenia wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na gorący posiłek i herbatę.

Zimowa Przeprawa Wisły Wpław to jedna z najbardziej nietypowych imprez w Sandomierzu. Tegoroczna edycja zgromadziła 37 osób, które podjęły wyzwanie zmierzenia się z największą polską rzeką w ekstremalnych warunkach.