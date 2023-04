Na 23 czerwca zaplanowano wrocławską premierę spektaklu "Empuzjon" na podstawie powieści Olgi Tokarczuk. Spektakl jest koprodukcją Teatru Śląskiego w Katowicach, studia teatrgalerii w Warszawie i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Reżyserem spektaklu jest Robert Talarczyk, który niedawno adaptował na potrzeby sceny także "Byka" Szczepana Twardocha.

Olga Tokarczuk / Shutterstock

Katowicka premiera spektaklu odbędzie się 12 maja, warszawska 19 maja, a we Wrocławiu przedstawienie obejrzymy 23 czerwca.

O czym jest "Empuzjon"?

Jak przypomina na swojej stronie internetowej Urząd Miasta Wrocławia, akcja książki "Empuzjon" rozpoczyna się jesienią 1913 roku w uzdrowisku Görbersdorf (to dzisiejsze Sokołowsko na Dolnym Śląsku, gdzie w 1855 roku powstało pierwsze na świecie sanatorium leczące gruźlików). Do malowniczego gmachu u podnóża gór przyjeżdża student ze Lwowa, Mieczysław Wojnicz, licząc, że powietrze i miejscowe nowatorskie metody zdziałają w jego przypadku cuda.

Na miejscu poznaje kuracjuszy z Wiednia, Królewca, Breslau i Berlina. W rozmowach pojawiają się też wieści z okolic sanatorium, bo mówi się o tragicznych wydarzeniach i wypadkach w górach, które zaczynają fascynować Wojnicza.

Olga Tokarczuk w "Empuzjonie" odsłania przed czytelnikami prawdy o świecie, których albo nie zauważamy, albo za wszelką cenę nie chcemy do siebie dopuścić - czytamy w nocie wydawcy.

To nie będzie męska opowieść, choć przecież właśnie przedstawiciele płci brzydszej odgrywają w niej główną rolę. Ale czy na pewno? U stóp dolnośląskich gór leży uzdrowisko, a w tamtejszym Pensjonacie dla Panów mieszkają kuracjusze, którzy - niczym u Tomasza Manna w "Czarodziejskiej górze" - mają coś do powiedzenia na najważniejsze tematy, którymi żyje świat. Chociaż może tak im się tylko wydaje... W ich rozmowach, suto zakrapianych nalewką Schwärmerei, wszystko - sztuka, wojna, literatura, historia, polityka, teologia - w ostatecznym rozrachunku sprowadza się u nich przecież do kwestii kobiet i ich niższości wobec mężczyzn. Czy to wyłącznie przejaw mizoginii, czy może ich poglądy posiadają drugie dno? - zapowiadają realizatorzy.

Kto wystąpi w "Empuzjonie"?

Wrocławski urząd miasta przypomina, że powieść "Empuzjon" zaadaptował i wyreżyseruje Robert Talarczyk, zaś za współpracę dramaturgiczną odpowiedzialny jest m.in. prof. Ryszard Koziołek zaprzyjaźniony z wrocławską noblistką. na scenie usłyszymy muzykę Wojciecha Kilara (w opracowaniu Adama Wesołowskiego), scenografię, kostiumy i reżyserię świateł przygotowała Katarzyna Borkowska, choreografię Kaya Kołodziejczyk.

W obsadzie "Empuzjonu" wystąpią m.in. Jakub Fret (gościnnie), Marcin Gaweł, Dariusz Maj (gościnnie), Michał Piotrowski, Grzegorz Przybył, Wiesław Sławik, Mateusz Smoliński (gościnnie), Krzysztof Strużycki (gościnnie), Marcin Szaforz, Artur Święs, Mateusz Znaniecki.