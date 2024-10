Zarząd województwa dolnośląskiego podjął w piątek uchwałę o odwołaniu dyrektora Opery Wrocławskiej Tomasza Janczaka. Władze regionu zarzucają mu "naruszenie przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem". Tomasz Janczak nie zgadza się z zarzutami.

Tomasz Janczak podczas konferencji prasowej dotyczącej premiery spektaklu "Włoszka w Algierze", maj 2024 / Maciej Kulczyński / PAP

Zarząd województwa odwołał dyrektora Opery Wrocławskiej Tomasza Janczaka

Podjęto uchwałę o odwołaniu dyrektora Opery Wrocławskiej Tomasza Janczaka. To druga próba zwolnienia go ze stanowiska. Pierwsza była w kwietniu tego roku, ale po wyborach i zmianie władz województwa, wycofano uchwałę o odwołaniu.

Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz przypomniał, że po zmianie zarządu województwa nowe władze podjęły decyzję, że nie będą kierować się ustaleniami poprzedniego zarządu i przeprowadziły w Operze Wrocławskiej nową kontrolę.

Na podstawie ustaleń tej kontroli zarząd podjął decyzję o odwołaniu Tomasza Janczak z funkcji dyrektora - powiedział marszałek podczas piątkowej konferencji prasowej.

W operze dochodziło do łamania procedur i prawa, przede wszystkim, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne - powiedział członek zarządu województwa dolnośląskiego Jarosław Rabczenko. Dodał, że podczas kontroli badane było przygotowanie dwóch spektakli - „Włoszka w Algierze” oraz „Napoli 1841”.

W obu przypadkach analogiczne błędy, analogiczne łamanie prawa. Dyrektor Janczak dokonał zamówienia scenografii kilka dni przed spektaklami, pozostawiając potencjalnym oferentom trzy dni na złożenie oferty (…) to powodowało znaczny wzrost nakładów finansowych na premiery - mówił marszałek wskazując, że w obu przypadkach przetarg wygrała ta sama firma „oferująca bardzo wysokie kwoty”.

Rabczenko mówił też o „zagrożeniach” związanych z rozliczaniem dotacji z KGHM dla opery. Poinformował również o „błędach przy składaniu wniosków o fundusze na rozbudowę Opery Wrocławskiej”. Inny z zrzutów dotyczy kwestii BHP - powiedział.

Poinformował o też, że zostało złożone do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Oświadczenie w sprawie sytuacji w Operze Wrocławskiej

Reporterka RMF FM Martyna Czerwińska otrzymała oświadczenie w sprawie sytuacji w Operze Wrocławskiej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Publikujemy je w całości (pis. oryg.):

Szanowni Państwo,

w imieniu Jarosława Rabczenki – członka zarządu województwa nadzorującego prowadzone przez samorząd województwa instytucje kultury – przesyłamy oświadczenie dotyczące sytuacji w Operze Wrocławskiej.

Zarząd Województwa jako samorządowy, kolegialny organ wykonawczy w zakresie powierzonych mu kompetencji ma za zadanie stać na straży przepisów prawa. Jednym z jego ustawowych obowiązków jest kontrola przestrzegania zasad gospodarności, rzetelności i celowości w wydatkowaniu środków publicznych oraz nadzorowanie prawidłowości i legalności funkcjonowania podległych mu instytucji.

W związku z zamieszaniem medialnym dotyczącym prawnej nieodzowności podjęcia przez Zarząd Województwa uchwały o odwołaniu z funkcji dyrektora Opery Wrocławskiej Pana Tomasza Janczaka czujemy się w obowiązku oddać głos faktom, które nie pozostawiają wątpliwości co do okoliczności sprawy oraz w końcowym rezultacie co do konieczności podjęcia decyzji odwoławczej.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego VI kadencji 20 maja br.– dzień przed powołaniem składu nowego zarządu, podjął uchwałę o odwołaniu z funkcji Dyrektora Opery Wrocławskiej Pana Tomasza Janczaka. Nowy zarząd województwa, chcąc poddać merytorycznej weryfikacji podstawę faktyczną podjętej uchwały oraz wziąć pełną odpowiedzialność za jej prawne konsekwencje wycofał ją zawieszając tymczasowo jej wykonanie w związku ze zleceniem przeprowadzenia procedury kontroli doraźnej. Owa kontrola zakończyła się oceną jednoznacznie negatywną oraz potwierdziła prawdziwość przesłanek stojących za decyzją poprzedniego zarządu województwa.

W wyniku kontroli został sporządzony oficjalny protokół, który ujawnił szereg wątpliwości prawnych co do przeprowadzanych procedur przetargowych – standardów ich przeprowadzania, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz działalność sprzeczną z zasadą jawności i transparentności instytucji publicznych. Zgromadzony materiał dowodowy oraz wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa oznaczały dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego prawny obowiązek złożenia zawiadomienia do Prokuratury oraz do Państwowej Inspekcji Pracy.

Działalność dyrektora Opery charakteryzuje się także poważnymi zaniedbaniami w zakresie prowadzenia bieżącej gospodarki finansowej. W wyniku niedochowania zasady należytej staranności przy aplikowaniu o środki europejskie, nie udało się osiągnąć deklarowanego celu kadencyjnego tj. zrealizować w pełnym zakresie kluczowej inwestycji rozbudowy Opery Wrocławskiej. Wyraźnemu spadkowi uległa także wiarygodność biznesowa samej instytucji, wystarczy tu wspomnieć o trudnościach z rozliczeniem dotacji z KGHM Polska Miedź S.A., wprost powołując się na niedotrzymywanie warunków umowy przez Dyrektora Opery Wrocławskiej Tomasza Janczaka.

W związku ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz niepozostawiającym wątpliwości wynikiem zleconej kontroli doraźnej, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podejmie uchwałę o odwołaniu z funkcji dyrektora Opery Wrocławskiej Pana Tomasza Janczaka. Decyzja została pozytywnie zaopiniowana przez drugi organ współprowadzący Operę – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspiera ją także większość środowisk artystycznych, pracowników placówki, związków zawodowych – w tym Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, którego przedstawiciele wskazują także na występowanie w Operze Wrocławskiej zjawiska mobbingu. W zaistniałej sytuacji Opera Wrocławska jako jedna z najważniejszych dolnośląskich placówek kultury nie jest w stanie odpowiednio wypełniać swoich celów statutowych, a decyzja odwoławcza podyktowana jest potrzebą uzdrowienia sytuacji oraz zapewnienia instytucji dalszego funkcjonowania.

Jarosław Rabczenko

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

/ Martyna Czerwińska / RMF FM

Tomasz Janczak stanowczo odpiera zarzuty władz województwa

Dyrektor Janczak odpiera zarzuty władz województwa. W czwartkowym oświadczeniu Janczak zauważył, że zarząd województwa dolnośląskiego „nie próbuje wyjaśnić z nim rzekomych wątpliwości” i „przyjmuje tezę, że dyrektora Janczaka trzeba odwołać”.

Według Janczaka, wyniki kontroli przeprowadzone w operze „opierały się na przypuszczeniach oraz zarzutach naruszenia m.in. wewnętrznego regulaminu ustanowionego przez Dyrektora Opery Wrocławskiej, bez nawet próby wykazania, aby miały one jakikolwiek realny wpływ na udzielenie zamówienia (np. wybór oferenta, wysokość należnego mu wynagrodzenia) bądź skutkowały nieprawidłowym wydatkowaniem środków publicznych”.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu na nowego dyrektora Opery Wrocławskiej obowiązki szefa będzie pełnić kierowniczka tamtejszego działu kadrowego.