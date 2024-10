Policyjny konflikt o jakość pełnienia służby będzie miał swój prokuratorski finał. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, śledczy i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji wyjaśniają okoliczności incydentu z udziałem policjantów jednego z krakowskich komisariatów. Mowa o uderzeniu w twarz i groźbach karalnych.

Szczegóły są teraz wyjaśniane, jednak 28-letni funkcjonariusz złożył w prokuraturze zawiadomienie na swego starszego kolegę. Twierdzi, że 42-latek naruszył jego nietykalność cielesną, a także kierował wobec niego groźby pozbawienia życia.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w konflikcie obu panów chodzić miało między innymi o to, że młodszy z policjantów miał nie odnosić się z należytym szacunkiem do starszego kolegi. Miał mu też zwracać uwagę na temat sposobu podejmowania policyjnych działań. 42-latek miał mieć pretensje między innymi o to, że 28-latek mu się nie kłania.

Między funkcjonariuszami doszło do kłótni, podczas której starszy z mężczyzn miał uderzyć młodszego w twarz.

Między policjantami nie było zależności służbowej. Sprawą już zajęło się BSWP. 42-latek ma też postępowanie dyscyplinarne. Został zawieszony na rok.

Postępowanie prowadzi też krakowska prokuratura.