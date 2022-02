Wybory parlamentarne w Polsce mają odbyć jesienią 2023 roku. Wygląda na to, że na Dolnym Śląsku czołowe miejsca na listach wyborczych zajmą dobrze znani posłowie. Trudno jednak wytypować, kto będzie reprezentował Polskę 2050.

Pierwszym krokiem przed tworzeniem listy wyborczej jest decyzja, z kim idziemy do wyborów. Dolny Śląsk jest o tyle specyficzny, że niełatwo sobie wyobrazić jakikolwiek układ pomiędzy Koalicją a Lewicą. Nie wiadomo też do końca, jak wmontować ugrupowanie Hołowni. Zmiennych jest niezwykle dużo - tłumaczy prof. Robert Alberski z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jak dodaje bardzo istotne jest, że najpierw odbędą się wybory parlamentarne, potem lokalne. Będą dwie kampanie i partie powinny się zastanowić, jak rozłożą akcenty. Nie do końca opłaca się dawać najlepszych na poziom sejmowy - podkreśla prof. Alberski.

Okręg 3 (Wrocław i powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski) - 14 mandatów.

Prawo i Sprawiedliwość

Posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka / Paweł Supernak / PAP

Liderką listy PiS po raz kolejny może być posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka, która w 2019 roku zdobyła ponad 91 tys. głosów. Ale nie można zapominać, że z Dolnego Śląska pochodzi premier Mateusz Morawiecki. W ostatnich wyborach startował on jednak ze Śląska. Wydaje się, że kolejne miejsca na liście mogą zająć posłowie Przemysław Czarnecki i Jacek Świat.

Do wyborów jeszcze półtora roku. Wszelkie przymiarki są mocno przedwczesne - zastrzega poseł Czarnecki i dodaje, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest silny, zwarty i gotowy do wyborów w każdym momencie. Tradycyjnie to dotychczasowi posłowie otwierają listy wyborcze. To oczywiście nie oznacza, że ich kształt będzie dokładnie taki sam, jak w ostatnich latach. Ale nie wydaje mi się, żeby to były jakieś duże zmiany poza pojedynczymi przypadkami - dodał Czarnecki.

1. Mirosława Stachowiak-Różecka

2. Przemysław Czarnecki

3. Jacek Świat

Koalicja Obywatelska

W Platformie Obywatelskiej na pierwszym miejscu listy mogą znaleźć posłowie Michał Jaros lub Grzegorz Schetyna. Ten z nich, który nie zostanie liderem, zajmie najpewniej drugą pozycję.

Mam pewien pomysł i zaczynam go powoli wdrażać. Ale nie jest tak, że będziemy już jakiś układ list robili. Musimy znaleźć sensownych kandydatów: geograficznie, środowiskowo, płciowo. Będziemy skrupulatni przy pilnowaniu takich ważnych kwestii, jak to, żeby kandydaci byli z każdego zakątka z Dolnego Śląska i z różnych środowisk. Do ustalania, kto ma być gdzie na liście jeszcze długa droga - tłumaczy poseł Michał Jaros z PO.

Jeśli PO miałaby pójść do wyborów z Partią Zielonych, to trzecie miejsce na liście mogłaby zająć posłanka Małgorzata Tracz.

1. Grzegorz Schetyna/Michał Jaros

2. Grzegorz Schetyna/Michał Jaros

3. Małgorzata Tracz

Nowa Lewica

Poseł Krzysztof Śmiszek i posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk to z kolei osoby, które zapewne będą brane pod uwagę jako jedynki na wrocławskiej liście Lewicy.

Lewica jest gotowa do wyborów. Mamy bardzo silne struktury. Dodatkowych ludzi i cała masę liderów na poziomie powiatowym czy też regionalnym. Mamy pieniądze, program i dużo energii. Szczególnie na Dolnym Śląsku, gdzie ostatnio zdobyliśmy pięć mandatów. Liczymy co najmniej na powtórkę, jak nie lepszy wyniki. Dyskusja o kształcie listy, to kwestia ostatnich tygodni przed wyborami - mówi poseł Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Wśród kandydatur wymienia takie nazwiska jak - posłowie Marek Dyduch (w 2019 on był w okręgu Wałbrzych), Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska i Robert Obaz.

1. Krzysztof Śmiszek

2. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Okręg 2 (Wałbrzych oraz powiaty dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki) - 8 mandatów

Prawo i Sprawiedliwość

Michał Dworczyk / Michał Dukaczewski / RMF FM

W tym okręgu liderem listy PiS powinien być minister Michał Dworczyk, choć jego wizerunek mocno ucierpiał na aferze mailowej. Od początku czerwca 2021 roku w internecie pojawiają się zrzuty ekranu mające pochodzić z jego prywatnej skrzynki pocztowej. W tej korespondencji znalazły się prawdopodobnie poufne informacje dotyczące m.in. uzbrojenia polskiej armii czy wewnętrzne konwersacje z osobami z najbliższego otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego. Jeśli Dworczyk miałby spaść z pozycji lidera na liście, jego miejsce mógłby zająć obecny wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, a trzecią pozycję poseł Marcin Gwóźdź.

1. Michał Dworczyk

2. Ireneusz Zyska

3. Marcin Gwóźdź

Koalicja Obywatelska

Tomasz Siemoniak / Piotr Szydłowski / RMF FM

Jeśli chodzi o listę wyborczą Koalicji Obywatelskiej w okręgu wałbrzyskim, pozycję lidera może zachować poseł Tomasz Siemoniak. Na miejscach drugim i trzecim mogłyby się znaleźć posłanki Monika Wielichowska i Izabela Mrzygłocka. Pierwsza trójka będzie wtedy wyglądać podobnie jak w 2019 roku.

1. Tomasz Siemoniak

2. Monika Wielichowska

3. Izabela Mrzygłocka

Polska 2050

Obecnie trudno podać jakiekolwiek nazwiska. Nie można zapomnieć o tym, że w najbliższych wyborach parlamentarnych wystartują kandydaci ugrupowania Polska 2050 Szymona Hołowni.

Sądzę, że wszyscy przygotowują się także na okoliczność wyborów przedterminowych. Mamy pewne pomysły dotyczące Dolnego Śląska. Pracuję z moimi kolegami i koleżankami nie tylko z Wrocławia nad takimi przymiarkami do list, ale proszę pamiętać, że my jeszcze oficjalnie nie wystartowaliśmy z naszą partią polityczną. Dlatego nie możemy mówić o listach wyborczych - podkreśla Michał Kobosko, wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050.