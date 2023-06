Do 30 czerwca potrwa głosowanie na "Drzewo Roku 2023". Jest to konkurs organizowany od 20 lat przez Klub Gaja. Najwięcej głosów - jak do tej pory - zdobył Buk "Serce Ogrodu" znajdujący się w Arboretum Wojsławice na Dolnym Śląsku.

/ drzeworoku.pl / Materiały prasowe "Nie szukamy drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi" - czytamy w opisie konkursu "Drzewo Roku". Laureatem zostanie drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów. W tegorocznej edycji konkursu uczestniczy 16 drzew z różnych stron Polski. Najwięcej - jak do tej pory - głosów (1842) otrzymał Buk "Serce Ogrodu" znajdującego się w Arboretum w Wojsławicach (gm. Niemcza, pow. dzierżoniowski, woj. dolnośląskie). "Buk rośnie w centrum zabytkowego parku i jest jednym z bardziej rozpoznawalnych drzew rosnących w Arboretum Wojsławice. Imponuje majestatem i intryguje nietypowo uformowanym, zgrubiałym pniem i szeroko rozpostartymi konarami. Jego potężna korona z daleka przyciąga uwagę intensywnym, purpurowym zabarwieniem liści" - czytamy w opisie Buka. Jak podano, "'Serce Ogrodu' jest również jednym z chętniej fotografowanych oraz malowanych drzew w powiecie dzierżoniowskim". Aby oddać głos na "Drzewo Roku 2023" kliknij TUTAJ. Zobacz również: Dąb Fabrykant Europejskim Drzewem Roku 2023

Europejskie Drzewo Roku 2023. Wśród kandydatów dąb "Fabrykant" z Łodzi