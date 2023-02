"Polskę reprezentuje 180-letni Dąb Fabrykant z Łodzi, który zwyciężył w krajowym konkursie Drzewo Roku 2022 organizowanym przez Klubu Gaja" - informuje Klub Gaja zachęcając do głosowania na łódzkie drzewo uczestniczące w głosowaniu na Europejskie Drzewo Roku 2023. Jak dodaje Klub, "nazwa (Dąb Fabrykant - red.) nawiązuje do przemysłowej historii Łodzi".

Jest to jedno z najbardziej oryginalnych drzew w Polsce, które stanowi symbol długowieczności i mądrości. Jego unikatowa budowa przyciąga odwiedzających do parku Klepacza w Łodzi. Jeden z konarów ma esowaty kształt i długość ponad 20 metrów a szerokość korony Fabrykanta osiągnęła imponującą wartość ponad 33 metrów - czytamy w opisie drzewa na stronie internetowej plebiscytu na Europejskie Drzewo Roku 2023. Jak dodano, "wiosną wokół Fabrykanta możemy podziwiać szafirowe łąki pełne śnieżników lśniących i cebulic syberyjskich, podkreślające szlachetny charakter drzewa".

Dąb Fabrykant ma 180 lat.

Wideo youtube

W organizowanym już po raz trzynasty konkursie na Europejskie Drzewo Roku bierze udział szesnaście drzew z całej Europy, które zwyciężyły w konkursach krajowych. Głosowanie zakończy się o 23:59 we wtorek, 28 lutego. Głosy można oddawać na stronie internetowej konkursu .

Dąb Fabrykant w Łodzi - polski kandydat do tegorocznego tytułu Europejskiego Drzewa Roku, to jedno z najbardziej oryginalnych drzew w Polsce i wizytówka miasta. Jego nazwa nawiązuje do przemysłowej historii Łodzi. Jeden z jego konarów ma esowaty kształt i długość ponad 20 metrów, co robi niesamowite wrażenie na przechodniach. Wiosną każdego roku przyciąga do siebie tłumy ludzi chcących oglądać jego majestat zatopiony w morzu błękitnych kwiatów śnieżników i cebulic. W polskim konkursie organizowanym przez Klub Gaja Fabrykant zdobył ponad 5,5 tysiąca głosów internautów i zapewnił sobie zaszczytny tytuł Drzewa Roku 2022 - przypomina Klub Gaja.

Jak przypomina Klub, w 2017 roku zwycięzcą konkursu został Dąb Józef z Wiśniowej w woj. podkarpackim, a w 2022 roku tytuł Europejskiego Drzewa Roku otrzymał Dąb Dunin - Strażnik Puszczy Białowieskiej.

Jakie drzewa walczą o tytuł Europejskie Drzewo Roku 2023?

Jak podaje Klub Gaja, o tytuł Drzewa Roku walczy w sumie 16 drzew:

Grusza z Belgii przez lata stała się ważnym symbolem tożsamości kulturowej dla okolicznych mieszkańców;

przez lata stała się ważnym symbolem tożsamości kulturowej dla okolicznych mieszkańców; Platan z Bułgarii ma ponad 1000 lat. Jego pochodzenie sięga okresu Pierwszego Cesarstwa Bułgarskiego (VII-IX w.);

ma ponad 1000 lat. Jego pochodzenie sięga okresu Pierwszego Cesarstwa Bułgarskiego (VII-IX w.); Chorwacki dąb to jeden z wielu starych dębów na krasowym polu, które wiosną i jesienią zamienia się w jezioro i widoczne są tylko te najwyższe, takie jak on;

to jeden z wielu starych dębów na krasowym polu, które wiosną i jesienią zamienia się w jezioro i widoczne są tylko te najwyższe, takie jak on; Czeska grusza jest prawdziwym bohaterem, ponieważ znajduje się zaledwie 25 metrów od kopalni uranu;

jest prawdziwym bohaterem, ponieważ znajduje się zaledwie 25 metrów od kopalni uranu; 200-letni Dąb markiza rosnący w Holandii to symbol oporu przeciwko globalnej wycince drzew;

rosnący w Holandii to symbol oporu przeciwko globalnej wycince drzew; Buk purpurowy z Estonii rośnie na małej wyspie na Morzu Bałtyckim, dzielnie opierając się surowym, nordyckim warunkom;

rośnie na małej wyspie na Morzu Bałtyckim, dzielnie opierając się surowym, nordyckim warunkom; 500-letni dąb z Łotwy co roku gromadzi miejscową ludność podczas przesilenia letniego;

co roku gromadzi miejscową ludność podczas przesilenia letniego; Węgierski platan wschodni od kiedy się przewrócił rośnie na ziemi pochylając się nad jeziorem Cseke;

wschodni od kiedy się przewrócił rośnie na ziemi pochylając się nad jeziorem Cseke; Jabłoń z Królewca w Ukrainie ma zdolność zakorzeniania się. Gdy jeden z jej pni obumiera, z ziemi wyrasta nowy;

ma zdolność zakorzeniania się. Gdy jeden z jej pni obumiera, z ziemi wyrasta nowy; Włoski figowiec olbrzymi rośnie pionowo i na boki, wspierając się na kolumnowych korzeniach powietrznych;

olbrzymi rośnie pionowo i na boki, wspierając się na kolumnowych korzeniach powietrznych; 700-letni słowacki dąb przypomina siedzącego smoka, który od wieków chroni okolicznych mieszkańców;

przypomina siedzącego smoka, który od wieków chroni okolicznych mieszkańców; Hiszpański dąb już w 1778 roku był oznaczony na planie Drogi Solnej jako główny punkt odniesienia;

już w 1778 roku był oznaczony na planie Drogi Solnej jako główny punkt odniesienia; 500-letni cis z Wielkiej Brytanii strzeże ruin opactwa Cystersów w Waverley;

strzeże ruin opactwa Cystersów w Waverley; Francuski płaczący buk na górze parkowej w Cassel od 140 lat jest miejscem spotkań społeczności lokalnej;

na górze parkowej w Cassel od 140 lat jest miejscem spotkań społeczności lokalnej; Eukaliptus z Contige w Portugalii to największe sklasyfikowane drzewo w tym kraju.

Organizatorem konkursu Europejskie Drzewo Roku jest Environmental Partnership Association (EPA) z siedzibą w Brukseli. Klub Gaja przypomina, że w ciągu trzynastu lat konkurs zgromadził już ponad 1000 drzew - świadków naszej europejskiej historii i ponad 1000 społeczności lokalnych dumnych ze swoich skarbów przyrody.

Co roku w konkursie bierze udział ponad 300 tysięcy osób z całej Europy. W Polsce konkurs Drzewo Roku organizuje Klub Gaja.