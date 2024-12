Datowany na 1808 r. obraz Antona Graffa „Autoportret w wieku 72 lat”, który zaginął podczas II wojny światowej, powrócił do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dzięki staraniom resortu kultury obraz został przekazany Polsce przez władze szwajcarskiego miasta Winterthur.

Obraz Antona Graffa „Autoportret w wieku 72 lat” powrócił do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Krzysztof Ćwik / PAP

Odzyskany obraz został przekazany przez resort kultury Muzeum Narodowemu we Wrocławiu w depozyt. W piątek dzieło Antona Graffa zaprezentowano dziennikarzom. Obraz "Autoportret w wieku 72 lat" będzie pokazywany na wystawie stałej "Sztuka europejska XV-XX w."

Dzieło Graffa przed wojną znajdowało się w zbiorach Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obraz znalazł się na liście najważniejszych zabytków Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych, które powinny zostać zabezpieczone na wypadek działań wojennych. Dlatego też w 1942 r. dzieło trafiło do składnicy muzealnej w Kamieńcu Ząbkowickim; później ślad po nim zaginął. Dopiero w 1986 r. szwajcarskie Winterthur kupiło obraz od handlarza dzieł sztuki. Winterthur jest miastem rodzinnym Antona Graffa (1736-1813).

Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski podkreślił podczas prezentacji obrazu, że udało się go odzyskać po wielu latach starań prowadzonych przez pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Procedurę restytucji tego dzieła rozpoczęto w 2019 r.

Anton Graff pozostawił po sobie blisko 100 portretów własnych. To znakomite studium rejestracji samego siebie, śledzenia postępującego biegu czasu, ale też prawdy o człowieku, artyście, twórcy - mówił Oszczanowski.

Szczególnie cenne dzieło

Dodał, że "Autoportret w wieku 72 lat" to szczególnie cenne dzieło dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dziś, obok odzyskanego obrazu, mamy jeszcze jeden autorstwa Graffa. Ale w zbiorach wrocławskich przed wojną znajdowały się cztery prace tego artysty. Dziś są one w muzeach w Berlinie i w Dreźnie - mówił dyrektor.

W 2024 r. resort kultury rozpoczął blisko 40 spraw restytucyjnych w ośmiu państwach. 16 z nich zakończyło się sukcesem, a do Polski wróciły 72 zabytki.