Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ruszył ze zbiórką nasion warzyw dla Ukraińców. Trafią one do osób, które mimo trwającej wojny, zostały w swoich domach w Ukrainie. Pomóc może każdy z nas.

Jedna z rodzin, do której trafią nasiona zebrane na UPWr / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu / Facebook Dużo ludzi zostało w Ukrainie, zwłaszcza starszych. Sytuacja jest teraz trudna i wiele osób sygnalizuje pracownikom uczelni, którzy mają kontakt z rodzinami ukraińskimi, że takie rzeczy jak nasiona warzyw są im bardzo potrzebne. Liczą na to, że wyhodują sobie je gdzieś przy domu, w ogródku. I za kilka tygodni, miesięcy będzie to ich stałe źródło pożywienia - mówiła Małgorzata Moczulska, rzeczniczka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Do budynku głównego Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Norwida lub Katedry Architektury Krajobrazu przy Grunwaldzkiej, można przynosić nasiona najbardziej popularnych warzyw. Takich, które poradzą sobie w każdej glebie i warunkach. To ogórki, marchewka, rzodkiewka, sałata, kapusta i fasola - podkreśla rzeczniczka. Uczelnia zachęca do pomocy nie tylko osoby prywatne, ale też firmy. Zbiórka trwa do 19 maja. Dzień później ma ruszyć transport, którym nasiona trafią do Ukrainy. Zobacz również: "Zaczytana biblioteka" dla bezdomnych. "Rekordziści czytają nawet 20 książek miesięcznie"

Policyjny pościg. Radiowóz otarł się o tramwaj, ścigany omal nie potrącił kobiety

Strażnicy graniczni przejęli 1,7 mln sztuk papierosów bez akcyzy

Ogłoszono przetarg na budowę nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego