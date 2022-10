Sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące dwóch 17-latków, którzy brutalnie pobili 18-latka we Wrocławiu - przekazała RMF FM Anna Placzek-Grzelak z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Nadal poszukiwany jest trzeci napastnik.

Bulwar Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu, na którym zaatakowano 18-latka (zdj. arch.) / Maciej Kulczyński / PAP

18-letni Igor K. został zaatakowany 14 października wieczorem na bulwarze Xawerego Dunikowskiego i Wzgórzu Polskim we Wrocławiu. Napastnicy bili go po całym ciele. Skakali mu po głowie i brzuchu. Dostał kastetem w twarz. Jak odeszli i zobaczyli, że się podnosi, to wrócili i bili dalej - relacjonowali bliscy pobitego w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Policja zatrzymała dwóch napastników - Jakuba Z. i Adriana G. To 17-latkowie. Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące pobicia i uszkodzenia ciała dokonanego ze szczególnie niskich pobudek. Grozi im do 8 lat więzienia. Nadal poszukiwany jest trzeci agresor.

Wrocławska prokuratura podała, że 18-letni Igor ma liczne obrażenia głowy i klatki piersiowej. Doznał też urazu kręgosłupa szyjnego.