Prawie 3 tysiące uczestników, ponad 180 wydarzeń – 27. edycja Festiwalu Górskiego zakończyła się. Ostatni dzień imprezy wypełniły prezentacje filmów, spotkania z ludźmi gór oraz gala rozdania nagród Taternika i wyróżnień dla twórców filmowych.

"Białe marzenie" zdobywcą Grand Prix w Konkursie Filmowym 27. Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Jury konkursowe wyróżniło 2 obrazy - "Barefoot Charles" oraz "Sonder". Za najlepszy Film Krótkometrażowy uznano "Big Things to Come", odważnie podejmujący tematykę osób LGBT. Najlepszym filmem o Przygodzie i Eksploracji został "House of the Gods", opowieść o niezwykłej wyprawie w Ameryce Południowej.

Na uznanie jury zasłużył także wstrząsający obraz "An Accidental Life" o życiu niepełnosprawnej wspinaczki, która po ciężkim wypadku próbuje znaleźć sens swojego życia. Ten film zwyciężył w kategorii Najlepszy Film o Sportach Górskich. Zaś najlepszym filmem w kategorii Człowiek i Góry został szwajcarski "Cows on the Roof" o prostym życiu wśród pięknej szwajcarskiej natury.

Dużym sukcesem zakończył się udział polskiego filmu "Droga" w reżyserii Wojtka Kozakiewicza, który opowiada o Maćku (Maciej Dobrzański), jego pracy, pasji, sporcie i sztuce. Film został laureatem aż w 2 kategoriach: Najlepszy Film Wspinaczkowy oraz Najlepszy Film Polski.

Twórcy filmu "Droga" odebrali nagrodę z rąk Leszka Cichego / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Najlepszym filmem w kategorii Góry Wysokie okazał się wzruszający "The Last Mountain", o tragicznej historii brytyjskiej rodziny Ballardów. Tom Ballard, młody zdolny wspinacz zginął tragicznie w 2019 roku na Nanga Parbat, a jego matka, Alison Hargreaves - pierwsza Brytyjka na Mount Evereście i K2, zginęła w 1995 roku, wracając z K2.

Zgodnie z decyzją Jury nagrodę Grand Prix zdobył film "Białe marzenie" ("A White Dream"), francuskiego reżysera Mathieu Le Lay. Film opowiada o fotografie Jérémie Villet, który zajął się fotografowaniem zwierząt w ekstremalnych górskich warunkach. "A White Dream" jest wspomnieniem jego niedawnej wyprawy do Kanady.

Wreszcie Nagroda Publiczności. Publiczność Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju wybrała w tym roku swojską produkcję "Śniła mi się połonina" w reżyserii Roberta Żurakowskiego. Film prezentuje postać Ludwika Pińczuka - budowniczego i twórcy kultowego schroniska na bieszczadzkiej Połoninie Wetlińskiej zwanego "Chatką Puchatka".

Spotkania ludzi gór

Celina Kukuczka / Krzysztof Nepelski / RMF FM

W ostatnim dniu Festiwalu uczestnicy spotkali się w Wielkim Namiocie z Celiną Kukuczką, wdową po najsłynniejszym polskim himalaiści Jerzym Kukuczce. Mówiła o swoim stosunku do gór oraz działaniu Izby Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej. Nie mam żalu do gór, za to, że zabrały mi męża. One były jego największą miłością i ja to zaakceptowałam - mówiła wzruszona do ponad tysiąca osób zgromadzonych w Wielkim Namiocie.

Adam Bielecki / Krzysztof Nepelski / RMF FM

Ostatnim punktem festiwalowych spotkań była prelekcja Adama Bieleckiego, jednego z najbardziej utalentowanych polskich himalaistów, pierwszym zdobywcą Broad Peaku zimą w pamiętnej tragicznie zakończonej wyprawie w 2013 roku. Bielecki opowiedział historię swojego wspinaczkowego "dojrzewania" oraz zaprezentował slajdy i filmy ze swoich ostatnich wypraw w Karakorum w ramach Polskiego Himalaizmu Sportowego, programu koordynowanego przez Polski Związek Alpinizmu.

Wideo youtube

Festiwal zakończył się przedpremierową projekcją długo oczekiwanego filmu Leszka Dawida "Broad Peak" z genialną rolą Ireneusza Czopa, który wcielił się w postać Macieja Berbeki, himalaisty, który wraz z Tomaszem Kowalskim nie powrócił z wyprawy na Broad Peak w 2013 roku. Zdjęcia do filmu były kręcone m.in. w Karakorum oraz Alpach. W obsadzie pojawili się tacy wybitni aktorzy jak Maja Ostaszewska, Dawid Ogrodnik czy Piotr Głowacki.

Film dość wiernie, prawie w sposób dokumentalny przedstawia historię 25-letniego zmagania się wybitnego himalaisty ze zdobyciem Broad Peak, zakończonej owszem zdobyciem szczytu, ale za cenę własnego życia. Historia pokazana bardzo realistycznie, ze wspaniałymi pejzażami gór, mocnymi scenami walki z żywiołem i świetnie zagraną rolą Ireneusza Czopa. Kończy się w momencie wejścia Berbeki na szczyt. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w trakcie zejścia, zostały opatrzone kilkoma krótkimi fragmentami oryginalnych nagrań z tamtego czasu.

Film wchodzi do dystrybucji na platformie Netflix 14 września.

Filmy zakończonego 27.Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju można jeszcze oglądać w serwisie www.filmygorskie.pl

Kolejny festiwal za rok.