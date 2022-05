​We Wrocławiu stanął specjalny ambulans. Do niedzieli będą w nim wykonywane bezpłatne badania USG dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. To w ramach programu "NIE nowotworom u dzieci".

/ Paweł Pyclik / RMF FM Na badania USG dzieci zaprosiła Fundacja McDonalda wspólnie z Fundacją Globalworth. Ambulans, w którym są wykonywane, zaparkował obok budynku Globalworth West Gate w Wrocławiu przy ul. Lotniczej 12. Na czym polega badanie? Badania są bezbolesne, bezpieczne i bezpłatne. Wykonują je doświadczeni lekarze radiolodzy. Ich celem jest dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. Badamy brzuszki u dziewczynek i brzuszki oraz jądra u chłopców. Takie nowotwory często pojawiają się u dzieci i szybko rosną. Także taka profilaktyka jest szczególnie ważna w tej grupie wiekowej. Bo wiadomo, że dzieci z reguły rzadko i późno komunikują, że coś się dzieje - zaznacza lekarka Maria Kołodziej. Czas potrzebny na badanie to około 15 minut. Po zakończeniu rodzice otrzymują wynik oraz ewentualnie poradę lekarską. Przyszłam na badanie z córka Idą. Ma 18 miesięcy. Lepiej wiedzieć. Sprawdzić, czy wszystko jest ok, niż później obudzić się za późno - mówi jedna z mam. Przy takich dzieciaczkach trzeba dmuchać na zimne. Jesteśmy już po badaniu. Wszystko w porządku. Polecamy. Zawsze człowiek jest spokojniejszy - podkreśla inna mama. Dziennie w ambulansie może być przebadanych około 80 dzieci. Chętnych we Wrocławiu było tak dużo, że utworzono listę rezerwową. Zobacz również: Chcą zrobić prezenty dzieciom z Ukrainy. Ruszyła zbiórka zabawek

