Nowa odmiana, poświęcona związanej z Wałbrzychem księżnej Daisy, zaprezentowana zostanie w niedzielę w samo południe w czasie XI RHODOmani. Święto różaneczników to już tradycja w Arboretum Wojsławice, koło Niemczy na Dolnym Śląsku. To tu znajduje się narodowa kolekcja różaneczników, które właśnie teraz, w drugiej połowie maja zachwycają kwitnącymi kwiatami.

Arboretum Wojsławice słynie przede wszystkim ze starych, ponad stuletnich różaneczników. To okazałe krzewy, które wielkością dorównują niejednokrotnie drzewom. Różaneczniki, które można podziwiać w arboretum, występują w Azji, w Indiach, w Nepalu.

Prezentowana tu kolekcja, to największa kolekcja tych roślin w Polsce.



W zabytkowej części Arboretum Wojsławice, która ma pięć hektarów, przechodząc przez bramę, wchodzimy to tajemniczego ogrodu. Wąskie ścieżki, finezyjnie powykręcane zapraszają nas do różnych mniejszych i większych zagajników, gdzie kwitną spektakularne różaneczniki, azalie, które teraz spektakularne kwitną – mówi Tomasz Dymny z Arboretum Wojsławice.

W tym roku partnerem wydarzenia będzie Zamek Książ, dlatego częścią spotkania będzie prezentacja wystawy „Sekretne ogrody księżnej Daisy von Pless”.

Pokazane zostaną zdjęcia z ogrodów księżnej Daisy. Największym wydarzeniem będzie jednak prezentacja nowej odmiany azalii nazwanej właśnie na cześć związanej z Wałbrzychem postaci.

Odmiana ta została przygotowana przez szkółkę Pudełek w Pisarzowicach. Pomysł nie jest przypadkowy, bo w tym roku przypada 150 rocznica urodzin księżnej Daisy i 80 rocznica jej śmierci w Wałbrzychu.

To niezwykłe wydarzenie, bo jak wiemy, co roku hoduje się kilkanaście nowych odmian. Próby aklimatyzacji nowych odmian nie trwają rok, tylko kilkanaście lat. Szkółki hodują odpowiednie odmiany, które nie będą tylko pięknie się prezentować, ale będą przede wszystkim zdrowe. Chodzi o to, że jeżeli posadzimy daną roślinę w ogrodzie, to by ona co roku kwitła. Taka jest właśnie ta nowa odmiana – dodaje Dymny.

