Od września Koleje Dolnośląskie planują uruchomić kolejne autobusowe połączenie na trasie Syców – Oleśnica. Autobusy będą skomunikowane z pociągami przewoźnika, a podróżni pełną trasę z Sycowa do Wrocławia pokonają w ramach jednego biletu kolejowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Koleje Dolnośląskie /

Porozumienie podpisali w czwartek przedstawiciele zarządu województwa oraz gminy Oleśnica, miasta Oleśnica, gminy Syców i powiatu oleśnickiego. Zarówno strona samorządowa, jak i województwo przekażą po ok. 263 tys. zł, co pozwoli na realizację przewozów w okresie od września do grudnia tego roku. Zgodnie z umową realizacja połączeń kontynuowana będzie również w przyszłym roku.

Kolejowa Komunikacja Autobusowa to kolejny krok w realizacji naszego programu likwidacji wykluczenia komunikacyjnego na Dolnym Śląsku. Ten pomysł sprawdził się już na południu regionu - w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie zainaugurowaliśmy go w ubiegłym roku i cały czas cieszy się dużą popularnością. Teraz dzięki Kolejom Dolnośląskim łączymy wschodnią część województwa. Jestem przekonany, że nowe połączenie będzie równie popularne wśród mieszkańców Sycowa i Oleśnicy - podkreślił cytowany w przesłanym komunikacie marszałek województwa Cezary Przybylski.

Członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda zwrócił uwagę, że Syców po 21 latach wraca do kolejowego rozkładu jazdy. W ramach tego połączenia będziemy łączyć autobusem miejscowości między Sycowem a Oleśnicą odtwarzając dawne przystanki kolejowe na tej trasie. Uruchamiamy 7 par połączeń i liczymy na to, że inwestycja PKP PLK będzie szybko zrealizowana i pozwoli nam w przyszłości na bazie tego połączenia autobusowego stworzyć regularne połączenie kolejowe - dodał.

Porozumienie zakłada uruchomienie 7 par połączeń w dni robocze i 5 par w dni wolne realizowanych Kolejową Komunikacją Autobusową w relacji Oleśnica - Syców i z powrotem, z postojami: Oleśnica Rataje, Oleśnica, Cieśle, Poniatowice (Ligota Polska), Stradomia (Stradomia Wierzchnia) i Syców. W stacji Oleśnica zaplanowano skomunikowania zarówno z pociągami Kolei Dolnośląskich jak i Polregio w/z kierunku Wrocławia. W stacji Oleśnica istnieć będzie również możliwość przesiadek na pociągi w kierunku Milicza, Krotoszyna, Ostrowa Wlkp. i Kluczborka.