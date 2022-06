Dwóch policjantów zostało lekko rannych w wyniku ataku ze strony dużej grupy młodych osób w Bolesławcu (woj. dolnośląskie). Policja zatrzymała w tej sprawie kilka osób i cały czas trwa poszukiwanie kolejnych agresorów.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Jak informuje TVN24, do zdarzenia doszło w piątek około godziny 22. Bolesławiecka policja otrzymała zgłoszenie o hałasującej grupie osób przy al. Partyzantów. W trakcie interwencji mundurowych zaatakowała duża grupa młodych osób. Policjanci trafili do szpitala z lekkimi obrażeniami, zostali już wypisani do domu.

Na dostępnych w internecie nagraniach można zobaczyć, jak młody mężczyzna skacze na policjanta i kopie go. Po chwili do policjantów zbliża się duża grupa agresywnych osób i dochodzi do szarpaniny. Policjanci ostatecznie wsiadają do radiowozu i odjeżdżają.

Zatrzymano 5 osób w związku z piątkową agresją wobec interweniujących policjantów - poinformowała asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.