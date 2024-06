"Podpalenie łącznie pięciu wiat śmietnikowych, przy czym jednej dwukrotnie i przez to spowodowanie strat w wysokości około 70 tys. zł – o to oskarżona jest 82-letnia Maria P., mieszkanka Wrocławia. Kobieta nie przyznaje się do winy.

Zdjęcie ilustracyjne / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News W piątek przed wrocławskim sądem rozpoczął się proces seniorki podejrzanej o serię podpaleń. Oskarżona nie przyznała się do zarzutów, a w składanych wyjaśnieniach twierdziła m.in., że pożary wybuchły w innym czasie niż ten wskazany w akcie oskarżenia oraz że materiał, z których wykonano wiatę, nie mógł "ulec zwęgleniu", jak sformułowano to w zarzutach. Maria P. powiedziała też, że spółdzielnia mieszkaniowa "czerpała korzyści z pożarów wiat śmietnikowych". Ponadto chciała na mnie dokonać linczu z tego powodu, że przyglądam się sposobowi zarządzania, domagam się dokumentów, prowadzę procesy w związku z nieprawidłowościami odnośnie wprowadzania opłat - powiedziała oskarżona. Według mieszkańców osiedla Biskupin, którzy obserwowali przebieg rozprawy, pierwsze podpalenia wiat śmietnikowych zanotowano w 2019 roku. Kobiecie grozi do pięciu lat więzienia. Zobacz również: Strefa buforowa na granicy z Białorusią działa? Podano pierwsze statystyki

