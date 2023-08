Policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP we Wrocławiu razem z policjantami z Legnicy, zatrzymali 24-latka związanego ze środowiskiem pseudokibiców. Mężczyzna przewoził z Holandii do Polski ponad kilogram kokainy, której czarnorynkowa wartość to 400 tysięcy złotych.