Fragmenty wiejskiej chałupy z czasów Jagiellonów odkryto podczas budowy drugiej linii metra w Warszawie. Wśród znalezisk jest także ceramika kuchenna, jak na tamte czasy, bardzo ekskluzywna.

Jeden ze znalezionych zabytków /

Podczas budowy bemowskiego odcinka linii M2 znaleziono tzw. jamy śmietniskowe datowane na XV wiek. Ich sprawdzeniem, bez konieczności wstrzymania robót, zajęli się eksperci z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, którzy nadzorują inwestycję pod kątem ewentualnych odkryć.

W pierwszym z zagłębień archeolodzy znaleźli dwa rodzaje ceramiki - zarówno zwykłą, kuchenną, którą prawdopodobnie wykonywał miejscowy garncarz, jak i ekskluzywną, zdobioną listwami i żłobkowaniem, która służyła jako zastawa stołowa do przyjmowania gości i przygotowywania potraw świątecznych.

W tej samej jamie były szczątki zwierząt domowych, ale odkryto również osełkę z piaskowca służącą do ostrzenia sierpów lub noży. Z kolei wykopane fragmenty polepy glinianej wskazują na to, że stała tu prawdopodobnie wiejska chałupa.

Ratusz przekazał, że odkrycia w drugim "śmietnisku" to już konkretne przedmioty z XV wieku, czyli czasów króla Władysława Jagiełły. To głównie pozostałości ceramiki kuchennej, w której przygotowywano potrawy, ale już nie serwowano ich na stół. Są one bezcenne z dzisiejszej perspektywy, ponieważ na ich wewnętrznej części zachowały się pozostałości potraw. A dzięki temu będzie wiadomo - już po specjalistycznych badaniach - co jedzono w późnym Średniowieczu.

Miejsce, w którym dokonano znalezisko znajduje się około 14 kilometrów od ówczesnej Warszawy. Niewykluczone, że była tam gospoda.

W nocy bramy były zamykane i mury chroniły mieszkańców. Jeśli ktoś się spóźnił, musiał szukać kwatery przed miastem - mówi dr Wojciech Borkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego. Sądząc po tym, że ceramika jest bardzo ekskluzywna, gospodarz zakupił zestaw do przyjmowania gości bardziej okazałych, być może płacących za ten nocleg - dodał.

Oprócz znalezionych ostatnio przedmiotów z czasów średniowiecza, w trakcie budowy drugiej linii metra natrafiono także na kości zwierząt i wiele przedmiotów z czasów II wojny światowej. Po zakończeniu budowy metra wszystkie artefakty zostaną wyeksponowane na specjalnej wystawie.