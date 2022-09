​Ojciec Karoliny B. znalazł w jej mieszkaniu nóż, którym mógł zostać ugodzony jej partner, 21-letni Igor K. Nóż trafił do akt sprawy. Sąd wyłączył jawność zeznań oskarżonej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na wniosek obrony Karoliny B. sąd wyłączył we wtorek jawność części rozprawy, na której odpowiadała ona na pytania o zdarzenia z 30 kwietnia 2021 roku. Kobieta oskarżona jest o zabójstwo swojego partnera, młodzieżowego radnego Lublina. Prawniczka miała zadać 21-letniemu Igorowi cios 15-centymetrowym nożem.

Na poprzedniej rozprawie zeznawali świadkowie wydarzeń, które rozegrały się między 3 a 4 nad ranem 30 kwietnia 2021 roku. Sąsiedzi, którzy słyszeli przeszywający krzyk ofiary i wołanie "ratunku, pomocy, dłużej tak nie wytrzymam". Pracownik ochrony, który wezwał pomoc i ratownik, który jej udzielał.

Kobieta przekonywała, że zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem

Karolina B. składała luźne wyjaśnienia na pierwszej rozprawie. Kobieta tłumaczyła, że tego wieczoru dostała ataku paniki i nie wie, skąd nóż wziął się w jej ręce. "Zasadniczo, jeśli chodzi o kwestie zabezpieczenia śladów, policja i prokuratura się nie spisały" - uważa obrona. Wytykając choćby kwestie narzędzia zbrodni, którego śledczy mieli nie zabezpieczyć.

Nóż znalazł ojciec oskarżonej i przesłał go do sądu

Być może zrobił to ojciec Karoliny B., który zeznawał na wtorkowej rozprawie. Znalazłem nóż, nie wiem, czy ten - mówił mężczyzna. Dodał, że za radą obrończyń córki przesłał nóż do sądu. Tak trafił do akt sprawy.

Mężczyzna mówił też o tym, że w mieszkaniu córki, gdy śledczy już mu je udostępnili, były m.in. niezabezpieczone niedopałki. Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Igora K. trafił do sądu 8 kwietnia 2022 roku. Prokuratura postanowiła kobiecie zarzut zabójstwa w zamiarze bezpośrednim.

Za to przestępstwo grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności - poinformowała wówczas Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Młoda prawniczka na rozprawy doprowadzana jest z aresztu, w którym przebywa od momentu zatrzymania zaraz po zabójstwie.

Tej dwójce wróżono wielką karierę

21-letni Igor K. zginął w mieszkaniu swojej dziewczyny na warszawskim Wilanowie. Na co dzień mieszkał w Lublinie. Był wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił też funkcję marszałka Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Był również członkiem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem i posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży.

Także Karolinie B. wróżono karierę. Zasiadała w Parlamencie Studentów RP. Potem skończyła prawo, zdobyła też licencjaty z kryminologii i historii. Była na stażu w kilku instytucjach centralnych. Prezesowała fundacji Portia, była wpływową działaczką stowarzyszenia KoLiber. Trenowała szermierkę i brała udział w turniejach szpady sportowej.