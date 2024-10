W związku ze wzmożonym ruchem w rejonach cmentarzy w dniach 28-31 października zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Warszawie. Dodatkowo będzie kursowała dodatkowa linia C40.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W najbliższych dniach specjalna linia C40 będzie kursować od Metra Młociny do Cmentarza Północnego. Natomiast linie regularne zmienią swoje trasy oraz częstotliwość.

Zmiany dotyczyć będą również linii 110, która dodatkowo zatrzyma się w zespole przystankowym Cm. Północny - Brama Płd. Autobusy linii 169 i 181 będą kursować częściej, a linia 303 będzie mieć specjalny rozkład jazdy.

Trasy zmienione będą miały również linie: 250, 409, 739 i L39. Dodatkowo, by ułatwić dojazd do nekropolii, zostaną uruchomione podjazdy do Bramy Zachodniej Cmentarza Północnego w godzinach 9-17.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował również, że w Piasecznie i Warszawie zostaną uruchomione dodatkowe przystanki autobusowe. Kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej mają zostać wprowadzone w dniach 1-3 listopada.