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Złe wieści ze stolicy. Rekordowo niski stan Wisły

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 sierpnia (19:27)

W Warszawie odnotowano rekordowo niski poziom Wisły. W sobotę na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 100 cm – poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To najniższy stan od 2017 r., kiedy rozpoczęto pomiary w rejonie bulwarów wiślanych.

Złe wieści ze stolicy. Rekordowo niski stan Wisły
Niski stan wody w Wiśle w Warszawie (zdj. z 5 sierpnia 2026)/fot. Leszek Szymański /PAP
  • Poziom Wisły w stolicy drastycznie opada.
  • Osiągnięto właśnie nowy rekord.
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Najniższy poziom przynajmniej od 2017 roku

„Na stacji Warszawa-Bulwary na Wiśle notujemy dziś nowy rekord niskiego stanu wody: 100 cm” – poinformował IMGW we wpisie na platformie X. Hydrolog Janusz Mankiewicz z Centralnego Biura Hydrologii Operacyjnej IMGW potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że to najniższy poziom przynajmniej od 2017 r., kiedy przeniesiono wodowskaz z Portu Praskiego w rejon bulwarów wiślanych.

Dotychczas najniższy zarejestrowany poziom rzeki na stacji Warszawa-Bulwary wynosił 102 cm i został osiągnięty na początku sierpnia br., przebijając wcześniejszy rekordowy pomiar 104 cm z września 2025 r. Dolna granica stanów średnich dla tej stacji wynosi 180 cm.

Rekordowo niski stan również na pobliskich stacjach

Instytut poinformował, że również pobliskie stacje hydrologiczne, czyli Warszawa-Nadwilanówka i Modlin, także rejestrują rekordowo niskie stany wody: odpowiednio 22 cm i 187 cm. „W ciągu najbliższych dni stan wody będzie jeszcze opadać” – prognozuje IMGW.

Obecnie w całej Polsce obowiązuje 90 ostrzeżeń IMGW przed suszą hydrologiczną, w tym dla zlewni obejmujących obszar Warszawy.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Wisła susza
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