Złe wieści ze stolicy. Rekordowo niski stan Wisły

Najniższy poziom przynajmniej od 2017 roku
„Na stacji Warszawa-Bulwary na Wiśle notujemy dziś nowy rekord niskiego stanu wody: 100 cm” – poinformował IMGW we wpisie na platformie X. Hydrolog Janusz Mankiewicz z Centralnego Biura Hydrologii Operacyjnej IMGW potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że to najniższy poziom przynajmniej od 2017 r., kiedy przeniesiono wodowskaz z Portu Praskiego w rejon bulwarów wiślanych.
Dotychczas najniższy zarejestrowany poziom rzeki na stacji Warszawa-Bulwary wynosił 102 cm i został osiągnięty na początku sierpnia br., przebijając wcześniejszy rekordowy pomiar 104 cm z września 2025 r. Dolna granica stanów średnich dla tej stacji wynosi 180 cm.
Rekordowo niski stan również na pobliskich stacjach
Instytut poinformował, że również pobliskie stacje hydrologiczne, czyli Warszawa-Nadwilanówka i Modlin, także rejestrują rekordowo niskie stany wody: odpowiednio 22 cm i 187 cm. „W ciągu najbliższych dni stan wody będzie jeszcze opadać” – prognozuje IMGW.
Obecnie w całej Polsce obowiązuje 90 ostrzeżeń IMGW przed suszą hydrologiczną, w tym dla zlewni obejmujących obszar Warszawy.