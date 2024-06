Kultowy tunel pod ulicą Marszałkowską przejdzie do historii. W najbliższy weekend zostanie on zamknięty, a następnie zasypany. To początek prac nad rewitalizacją Nowego Centrum Warszawy.

Tunel pod ulicą Marszałkowską / Adam Burakowski / East News W nocy z piątku na sobotę (28/29 czerwca), zostanie zamknięty zjazd do tunelu od strony Marszałkowskiej i na Złotej. Kolejnym etapem prac będzie całkowite zasypanie tunelu. W tym miejscu pojawią się nowe chodniki i wiele zieleni. Co na to mieszkańcy Warszawy?

"Przyszłam zrobić ostatnie zdjęcie" - mówi jedna z mieszkanek. "Pozostanie tylko sentyment" - dodaje.

Jeden z warszawskich taksówkarzy wyznał reporterowi RMF FM: "Bardzo mnie to boli. Jestem taksówkarzem z 40-letnim stażem, bardzo często tędy jeżdżę". Jak poinformował urząd m.st. Warszawy, obiekt nie zostanie tylko zasypany. Część elementów zostanie rozebrana, a cześć zalana betonem - tak, aby przejazd Marszałkowską był w pełni bezpieczny. Pojawią się nowe chodniki i wiele zieleni.

Prace są związane z realizacją projektu Nowego Centrum Warszawy. W jego ramach przed Pałacem Kultury i Nauki powstaje plac Centralny.

Urząd miasta zapewnia, że ruch na ulicy Złotej - wzdłuż tunelu - będzie odbywał się tak, jak dotychczas: otwarte pozostaną dwie jezdnie, zawrotka i wyjazd w prawo w Marszałkowską. Niedawno został wybrany wykonawca w przetargu na przebudowę 2,5 hektara ulic i placów Warszawy. Całkowicie zmienią się nie tylko Złota i Zgoda, ale też ulica Sienkiewicza, duży fragment ulicy Jasnej oraz place pomiędzy nimi, w tym przed charakterystycznym "Domem pod Orłami". Pojawią się setki nowych drzew, skwery z niską zielenią, ozdobne fontanny. Powstaną trzy duże miejskie place. Towarzyszyć im będzie zaplanowana w detalach wymiana nawierzchni na takie, które są estetyczne i wykonane z wysokiej jakości materiałów. Zobacz również: Pożar w autobusie miejskim w Warszawie

Opracowanie: Agnieszka Gałczyńska