Niedziela będzie pochmurna, z zachmurzeniem dużym w całym kraju. Miejscami wystąpią opady deszczu.

Najwięcej deszczu spadnie w pasie od Śląska po Mazury, do 30 mm deszczu. Jeszcze więcej będzie go na Podlasiu, tam suma opadów za 12 godzin może wynieść nawet do 45 mm” – powiedział Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W pochmurną niedzielę większe przejaśnienia spodziewane są jedynie nad morzem, a po południu na zachodzie kraju.