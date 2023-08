W sobotę na płycie głównego boiska Legii Warszawa zainaugurowano 8. Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. Biorą w nich udział drużyny z 21 krajów. Reprezentację Polski wyłoniono z najlepszych zawodników podczas rozegranych w kwietniu 14. Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka.

Mecz piłkarskich mistrzostw świata dzieci z domów dziecka / Leszek Szymański / PAP

Dwudniowe mistrzostwa rozegrane zostaną w sobotę i niedzielę na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Turniej powrócił po czteroletniej przerwie. Biorą w nim udział drużyny z 21 krajów: Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Czarnogóry, Estonii, Francji, Jordanii, Litwy, Łotwy, Macedonii Północnej, Madagaskaru, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Tajlandii, Ukrainy, Uzbekistanu i Węgier.

Pierwszym rywalem Polski w grupie C będzie Łotwa. Oprócz tego meczu, zmierzymy się jeszcze z Portugalią, Uzbekistanem i Czechami. Gramy w pięciodrużynowej grupie, a wszystkie reprezentacje w eliminacjach podzielono na 4 grupy - powiedział rzecznik prasowy mistrzostw Maciej Barszczak. Dodał, że do niedzielnych ćwierćfinałów awansują po dwie najlepsze reprezentacje z każdej grupy.

W 8. Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej bierze udział 21 drużyn, ponad 200 zawodników - mówił. Do Warszawy przyjechały reprezentacje z różnych, czasem bardzo egzotycznych stron świata. Mamy m.in. drużynę z Tajlandii, Madagaskaru, Uzbekistanu - podkreślił.

Przypomniał, że mistrzostwa zorganizowano po czterech latach przerwy. W tym czasie odbywały się mistrzostwa krajowe - mistrzostwa Polski, mistrzostwa Ukrainy - mówił. Warto dodać, że w trakcie kwietniowych 14. Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej w Warszawie wyłoniono polską reprezentację spośród blisko 350 zawodników. I można zauważyć, że coraz więcej zespołów wyłania swoją kadrę właśnie w ten sposób, organizując krajowe mistrzostwa. Między innymi tak została wyselekcjonowana reprezentacja Chorwacji, która do nas przyjechała - wyjaśnił.

Nasza reprezentacja przygotowywała się do 8. mistrzostw na obozach, uczestniczyliśmy również w turniejach zagranicznych. Rozgrywaliśmy też mecze kontrolne - mówił. Bardzo liczymy, że zdobędziemy kolejny medal, bo przypomnę, że Polska zdobyła już złoty medal w 2013 r., w pierwszej edycji mistrzostw. Tamtą drużynę z obecną reprezentacją łączy osoba selekcjonera Krzysztofa Kota - człowieka, który wtedy był bramkarzem, a dziś jest trenerem, który przygotowuje zespół do sukcesów - przypomniał rzecznik prasowy mistrzostw.

Zaznaczył, że Polska 4 lata temu dotarła tylko do ćwierćfinału. To był jedyny turniej, kiedy nie zdobyliśmy medalu, więc liczymy na to, że polska reprezentacja wróci na medalową ścieżkę - powiedział Maciej Barszczak.

W sobotę o godz. 9 do wtóru hitu grupy Queen "We Are The Champions" na płytę głównego stadionu Legii Warszawa wmaszerowały reprezentacje młodych piłkarzy z flagami narodowymi. Ceremonii otwarcia 8. Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej dokonali pomysłodawca imprezy Andrzej Lisiak i prezes Stowarzyszenia "Nadzieja na Mundial" Sylwester Trześniewski. W trakcie ceremonii otwarcia przedstawicielki Ukrainy przywitały reprezentacje piłkarskie, podziękowały za zaproszenie na mistrzostwa ich drużyny oraz za pomoc niesioną ich krajowi podczas wojny z Rosją.

W czasie inauguracji maskotka 8. mistrzostw o imieniu Hope z niebiesko-żółtą głową w kształcie globu ziemskiego przybijała "piątki" z młodymi piłkarzami każdej reprezentacji.

Na bocznych boiskach Legii o godz. 10 rozpoczęto mecze fazy grupowej. Pierwsze pojedynki rozgrywają reprezentacje: Niemiec z Madagaskarem, Belgii z Czarnogórą, Ukrainy z Jordanią oraz Polski z Łotwą.

W niedzielę zaplanowano m.in. ćwierć- i półfinały, mecz o trzecie miejsce, ceremonię otwarcia finału z występem Kamila Bednarka, finał mistrzostw, koncert Kamila Bednarka i galę finałową. Wstęp na trybuny dla publiczności jest wolny w niedzielę od godz. 15.30, wejście na stadion bramą B2 od ul. Łazienkowskiej (na wysokości pomnika Kazimierza Deyny). Wejście dla mediów bramą nr 4.

Organizatorzy zapraszają widzów również do strefy kibica, gdzie przygotowano piknik rodzinny z atrakcjami dla najmłodszych, a także Festiwal Smaków Świata z food truckami.

Inicjatorem i organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie "Nadzieja na Mundial". Działa ono od ponad 13 lat na rzecz pomocy dzieciom z domów dziecka. Zorganizowało dotąd m.in. 14 edycji mistrzostw Polski, a także mistrzostwa Europy i zeszłoroczne mistrzostwa Ukrainy. Jest także współorganizatorem czterech edycji mistrzostw Niemiec i dwóch edycji mistrzostw Tajlandii. W ostatnich latach wspierało także organizację mistrzostw Portugalii, Chorwacji i Słowenii. Na 2024 r. zaplanowano Mistrzostwa Dzieci z Domów Dziecka w Bośni i Hercegowinie oraz w Czechach.

Jak dotąd w Mistrzostwach Świata Dzieci z Domów Dziecka uczestniczyło blisko 2,5 tysiąca zawodników z całego świata. Tytuły mistrzowskie zdobyły: Polska w 2013 r., Rosja w 2014 r., Holandia w 2015 r., Rosja w 2016 r., Hiszpania w 2017 r., Ukraina w 2018 i 2019 r.